Domani mercoledì 7 aprile 2021 si gioca alle 18:45 Juventus-Napoli, recupero della 3a giornata di Serie A che il 4 ottobre 2020 non si giocò perchè gli azzurri non viaggiarono a Torino per volere dell’Asl campana che riscontrò le positività al Covid-19 di Zielinski ed Elmas.

Sono passati 53 giorni dal 2-0 partenopeo nella partita di ritorno già giocata, e prima ancora la sfida ha regalato il primo trofeo stagionale, la Supercoppa vinta dalla Vecchia Signora a Reggio Emilia.

Quello di domani sera sarà quindi il terzo confronto stagionale tra Juventus e Napoli. Le due formazioni hanno gli stessi punti in classifica (56) occupando la quarta posizione, e quindi entrambe stanno lottando per un posto nella prossima Champions League. Del resto la fuga dell’Inter (mancano dieci giornate alla fine del campionato) ha cancellato qualsiasi speranza tricolore in ambo squadre.

Le probabili formazioni di Juventus-Napoli

Ballottaggio sul centro-destra bianconero con Kulusevski verso un turno di riposo dopo il grave errore del retropassaggio sbagliato (e non è la sua prima volta) che è costato un gol nel derby contro il Torino. Pirlo perde un altro giocatore per Covid: Bernardeschi è risultato positivo al tampone molecolare. Davanti dovrebbe essere confermata la coppia Morata-Cristiano Ronaldo con Chiesa e il probabile Kulusevski sugli esterni. Anche in difesa, per mancanza di alternative, ci saranno ancora Chiellini e De Ligt. Paulo Dybala torna a disposizione dopo l’infortunio di due mesi fa col Sassuolo e il caso della cena galeotta.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Danilo; McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Alvaro Morata, CR7 Cristiano Ronaldo. Allenatore Andrea Pirlo.

Koulibaly rientra dalla squalifica e farà coppia con Manolas. Gattuso recupera Demme, in attacco Lozano e Mertens favoriti su Politano e Osimhen. In difesa quindi rientrerà Koulibaly, domenica squalificato, al posto di Maksimovic, mentre a sinistra Hysaj dovrebbe essere preferito a Mario Rui.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme; Lozano, Zielinski, Lorenzo Insigne; Mertens. Allenatore Gattuso.

Dove vedere Juventus-Napoli in diretta tv

Juventus-Napoli in diretta tv esclusiva da Sky attraverso i canali Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (202 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport (251 e 254 del satellite).

Come vedere Juventus-Napoli streaming gratis

Juventus-Napoli sarà visibile anche in streaming gratis online per gli abbonati Sky attraverso l’applicazione di Sky Go (link skygo.sky.it), servizio fruibile su dispositivi come pc, smartphone e tablet. A pagamento per tutti c’è Now TV (link www.nowtv.com) piattaforma online utile per assistere alla programmazione di Sky.