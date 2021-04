Dove vedere le partite di calcio in tv: Torino-Juventus, Milan-Sampdoria, Bologna-Inter e tutte le partite di oggi sabato 3 aprile 2021. E Rojadirecta TV? E TarjetaRojaOnline Gratis? Ve lo spieghiamo di seguito, con orario d’inizio, canale tv, link e tutte le informazioni per vedere le partite streaming live e diretta tv.

10:30 Inter-Spal (Campionato Primavera) – Inter Tv (Visibile Su DAZN) e Sportitalia

12:00 Fiorentina-Ascoli (Campionato Primavera) – Si Solocalcio.

12:30 Diretta Milan-Sampdoria Streaming (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Hakan Çalhanoğlu ha segnato il gol della vittoria nel secondo tempo contro la Fiorentina, e ciascuno dei suoi tre gol ufficiali precedenti per il Milan sono arrivati in partite che hanno visto più di 4,5 gol. Antonio Candreva ha segnato nei primi 30 minuti di gioco tre dei suoi ultimi quattro gol in Serie A. Le ultime tre partite casalinghe ufficiali del Milan, così come le ultime tre partite della Sampdoria in Serie A, hanno visto tutte meno di 9,5 calci d’angolo (totali a partita).

Streaming Milan Sampdoria sui canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming online mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky.

12:30 Carrarese-Como (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 254 Satellite)

12:30 Modena-Arezzo (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 255 Satellite)

12:30 Matelica-Sambenedettese (Serie C) – Eleven Sports

13:00 Monaco-Metz (Ligue 1) – DAZN

13:00 Casertana-Palermo (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 257 Satellite)

13:30 Chelsea-West Bromwich Albion (Premier League) – Sky Sport Football

14:00 Granada-Villarreal (Liga) – DAZN

15:00 Diretta Goal Serie A – Sky Sport (Canale 251 Satellite).

15:00 Diretta Sassuolo-Roma Streaming (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite).

Filip Djuricic ha segnato tutti e cinque i suoi gol in Serie A finora in partite che hanno visto entrambe le squadre riuscire a segnare, e quattro dei suoi gol sono arrivati nel secondo tempo. Borja Mayoral ha segnato tutti e quattro i suoi ultimi gol ufficiali per la Roma nel corso della ripresa. Solo due dei 15 scontri diretti di tutti i tempi hanno visto un pareggio alla fine del primo tempo, con entrambi quegli scontri che sono terminati 0-0.

Streaming Sassuolo Roma sui canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming online mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky.

15:00 Napoli-Crotone (Serie A) – Sky Sport (Canale 253 Satellite, 484 Digitale Terrestre)

15:00 Atalanta-Udinese (Serie A) – Sky Sport (Canale 254 Satellite, 485 Digitale Terrestre)

15:00 Genoa-Fiorentina (Serie A) – Sky Sport (Canale 255 Satellite, 486 Digitale Terrestre)

15:00 Benevento-Parma (Serie A) – Sky Sport (Canale 256 Satellite)

15:00 Lazio-Spezia (Serie A) – DAZN e DAZN1

15:00 Cagliari-Verona (Serie A) – DAZN e DAZN1+.

15:00 Francavilla-Cavese (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Pontedera-Pro Sesto (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Gubbio-Carpi (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Renate-Olbia (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Teramo-Turris (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Vis Pesaro-Imolese (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Catania-Viterbese (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Albinoleffe-Pro Vercelli (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Potenza-Juve Stabia (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Ternana-Avellino (Serie C) – Eleven Sports e Cusano Italia Tv

15:00 Vibonese-Bari (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Virtus Verona-Perugia (Serie C) – Rai Sport e Eleven Sports

15:00 Grosseto-Giana Erminio (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Legnago-Sudtirol (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Juventus-Empoli (Campionato Primavera) – Si Solocalcio

16:00 Leeds-Sheffield United (Premier League) – Sky Sport Football

16:15 Real Madrid-Eibar (Liga) – DAZN.

17:00 Paris SG-Lilla (Ligue 1) – DAZN

17:00 Lazio-Sampdoria (Campionato Primavera) – Si Solocalcio

17:30 Livorno-Pistoiese (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Feralpisalò-Fano (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Piacenza-Lucchese (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Ravenna-Fermana (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Novara-Pergolettese (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Lecco-Pro Patria (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 254 Satellite)

17:30 Cesena-Mantova (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 255 Satellite)

17:30 Catanzaro-Bisceglie (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 257 Satellite).

18:00 Diretta Torino-Juventus Streaming (Serie A) – DAZN e DAZN1.

Simone Zaza ha segnato tutti e quattro i suoi ultimi gol in Serie A per il Torino nel corso della ripresa. Federico Chiesa ha segnato tutti e quattro i suoi gol ufficiali precedenti con la Juventus nel secondo tempo, mentre il suo compagno di squadra Cristiano Ronaldo ha visto tutti e tre i suoi gol precedenti contro il Torino arrivare dopo l’ora di gioco. Solo due dei 13 ultimi “Derby della Mole” hanno visto entrambe le squadre riuscire a segnare nel primo tempo.

Streaming Torino Juventus disponibile su DAZN. Coloro che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno inoltre seguire l’evento anche sul canale satellitare DAZN1+ (canale 212 del satellite). Un’ulteriore opzione per gli utenti DAZN abbonati a Sky sarà rappresentata dall’app disponibile su Sky Q.

18:30 Leicester-Manchester City (Premier League) – Sky Sport Football

18:30 Lipsia-Bayern (Bundesliga) – Sky Sport Arena

18:30 Osasuna-Getafe (Liga) – DAZN

19:00 Cagliari-Bologna (Campionato Primavera) – Si Solocalcio (Differita)

20:30 Borussia M-Friburgo (Bundesliga) – Sky Sport Arena

20:30 Alessandria-Juventus U23 (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 252 Satellite)

20:30 Triestina-Padova (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 253 Satellite).

20:45 Diretta Bologna-Inter Streaming (Serie A) – Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Andreas Skov Olsen ha segnato il gol decisivo nella vittoria per 3-2 del Bologna nella trasferta contro il Crotone, e ciascuno dei suoi tre gol in Serie A (in carriera) è arrivato nel secondo tempo. L’attaccante dell’Inter Lautaro Martínez ha segnato un gol nel finale l’ultima volta contro il Torino, e quattro dei suoi ultimi cinque gol in Serie A sono arrivati dopo il 55° minuto di gioco. Il Bologna ha fatto gol dopo l’ora di gioco in otto (66,67%) delle sue ultime 12 vittorie in Serie A.

Streaming Bologna Inter sui canali digitali di Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming online mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky.

21:00 Arsenal-Liverpool (Premier League) – Sky Sport Football

21:00 Lens-Lione (Ligue 1) – DAZN

23:30 Boca-Defensa Y Justicia (Campionato Argentino) – Sportitalia.

NB: I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.

