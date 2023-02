Ultime Notizie » Alternativa Rojadirecta » Juventus-Nantes Streaming Gratis, dove vedere Diretta TV

Dove vedere Juventus-Nantes Streaming Gratis: le due formazioni si affrontano allo Stadium di Torino oggi giovedì 16 febbraio 2023 alle ore 21 italiane per la partita di andata dei playoff di Europa League.

Dopo l’imbarazzante “scivolone” dalla fase a gironi in Champions, e dopo le vicende giudiziarie, per la Juventus di Massimiliano Allegri l’Europa League diventa l’occasione per rialzare la testa. Puntare a vincere questo torneo per ritornare in Champions l’anno prossimo, questa è la meta della Vecchia Signora. All’Allianz Stadium, i bianconeri riceveranno una squadra, il Nantes, che nel campionato francese occupa la 13esima posizione con 28 punti dopo 23 gare. Di seguito le informazioni per vedere Juventus-Nantes streaming gratis e diretta video tv.

Il cammino della Juventus per Budapest, sede della finale di Europa League, è questa volta la strada più corta verso la prossima edizione della Champions League.

Juventus-Nantes Streaming Live: ultime notizie formazioni

Juventus e Nantes si sono affrontate soltanto una volta prima di questa sfida: nel 1995/96, quando la squadra italiana passò il turno con un punteggio complessivo di 4-3, nella semifinale di Champions League, prima di battere l’Ajax in finale, proprio nell’anno in cui mise a segno il triplete Coppa dei Campioni, Supercoppa europea e Coppa Intercontinentale, con Gianluca Vialli in formazione.

⚽ Le probabili formazioni di Juventus-Nantes

Juventus (3-5-1-1): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; De Sciglio, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic. Allenatore Allegri. A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, Gatti, Bonucci, Rugani, Cuadrado, Paredes, Barrenechea, Soulé, Iling Junior, Chiesa, Kean. Indisponibili: Kaio Jorge, Milik, Miretti, Pogba. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Nantes (4-2-3-1): Lafont; Corchia, Castelletto, Girotto, Centonze, Chirivella, Sissoko; Blas, Mollet, Simon; Mohamed. Allenatore Kombouaré. A disposizione in panchina: Descamps, Petric, Victor, Pallois, Hadjam, Traoré, Doucet, Moutoussamy, Manvelyan, Coco, Delort, Guessand. Indisponibili: Ganago, Merlin. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Arbitro: Pinheiro (Portogallo). Assistenti: Jesus, Maia. Quarto uomo: Nobre. VAR: Martines. Assistente VAR: Godinho.

La Juventus ha perso sei delle ultime sette partite in Europa (1V), comprese le ultime tre consecutive; non ha mai perso quattro volte di fila in una competizione europea.

Juventus-Nantes in TV anche in chiaro



Diretta Juventus-Nantes tv con i canali digitali di Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 e 241 satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (252 del satellite).

Le ultime 84 partite della Juventus in Europa sono state in UEFA Champions League; l’ultima volta in cui i bianconeri hanno preso parte all’Europa League è stata nel 2013/14, quando raggiunsero la semifinale per poi essere eliminati dal Benfica.

Juventus-Nantes Streaming Gratis in italiano



La partita verrà trasmessa. Commenti, interviste e highlights con la telecronaca di Maurizio Compagnoni, affiancato al commento tecnico da Giancarlo Marocchi. Match visibile anche suin compagnia di Pierluigi Pardo e Andrea Stramaccioni.

Juventus-Nantes streaming gratis in chiaro sul sito di TV8 e riservato per i soli abbonati con DAZN SkyGo Now su pc, smartphone e tablet. Basterà scarica l’app su smart tv compatibili, cellulari, utilizzando dispositivi Amazon Firestick o Google Chromecast, o ancora collegandosi ai relativi siti. La partita non si può vedere su Roja directa TV perchè considerata illegale in Italia.

Ángel Di María è il giocatore della Juventus che ha preso parte a più reti nella fase a gironi di questa Champions League, con tre assist: solamente Diogo Jota e Lionel Messi (entrambi a quattro) hanno fornito più passaggi vincenti nella prima parte della principale competizione europea per club 2022/23.

Alternativa a Rojadirecta per vedere Online Juventus-Nantes Streaming Gratis

Alternative per vedere Juventus-Nantes non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che “Rojadirecta TV Online” è considerato illegale in Italia, come pure quelli di “Rojadirecta Online”, “Roja Live” o “Roja Club Me”.

“El Fideo” non gioca in Europa League dalla stagione 2009/10, quando con il Benfica raggiunse i quarti di finale (eliminato dal Liverpool).

I siti online di calcio streaming internet che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter, e anche sui vari siti web come TuttoSport, Corriere dello Sport e Gazzetta dello Sport, ci sarà la diretta testuale della partita con aggiornamenti in tempo reale.