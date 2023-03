Ultime Notizie » Alternativa Rojadirecta » Juventus-Friburgo Streaming Gratis, dove vedere Diretta TV

Dove vedere Juventus-Friburgo Streaming Gratis: le due formazioni si affrontano allo Stadium di Torino oggi giovedì 9 marzo 2023 alle ore 21 italiane per la partita di andata degli ottavi di finale di Europa League.

La Juventus si è qualificata a questa partita dopo aver eliminato nei playoff della competizione il Nantes. Il Friburgo, che invece ha cominciato il suo percorso europeo direttamente dall’Europa League, dopo aver ottenuto il primo posto nel suo girone proprio davanti al Nantes. Di seguito le informazioni per vedere Juventus-Friburgo streaming gratis e diretta video tv.

Questo sarà il primo incontro in assoluto tra Juventus e Friburgo in una competizione europea, così come per il Friburgo sarà la prima sfida contro una squadra italiana.

Juventus-Friburgo Streaming Live: ultime notizie formazioni

Nei playoff di Europa League, la Juventus è stata sia la squadra che ha effettuato più tiri nello specchio della porta (18) sia quella con la migliore percentuale di precisione al tiro (64.3%). Il Friburgo ha realizzato otto reti nelle ultime tre trasferte in competizioni europee (2.6 di media a partita), già due gol in più di quanto fatto nelle precedenti otto gare esterne in Europa.

Allegri (Juve): “Dobbiamo vincere in casa, tra Champions ed Europa League in casa finora abbiamo fatto solo una vittoria“.

⚽ Le probabili formazioni di Juventus-Friburgo

Juventus (3-5-1-1): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria; Vlahovic. Allenatore Allegri. A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, Gatti, Bonucci, Rugani, Miretti, Paredes, Chiesa, Kean, Soulé, Barrenechea.

Friburgo (3-4-2-1): Flekken; Sildillia, Ginter, Lienhart; Kubler, Eggestein, Hofler, Gunter; Doan, Grifo; Holer. A disposizione in panchina: Uphoff, Gulde, Schmidt, Keitel, Rohl, Weisshaupt, Sallai, Gregoritsch, Woo-Yeong Jeong, Petersen.

Arbitro: Anastasios Sidiropoulos (Grecia), coadiuvato dagli assistenti Kostara e Dimitriadis. IV ufficiale Vassilis Forias. VAR il polacco Tomasz Kwiatkowski, Assistente VAR Agelos Evangelou.

La Juventus ha perso solo una delle ultime 16 gare giocate in Europa League (6V, 9N); la vittoria per 3-0 contro il Nantes nell’ultima giornata è stata la più larga per il club bianconero nella competizione.

Juventus-Friburgo in TV anche dall’estero con IPTV



Diretta Juventus-Friburgo tv con i canali digitali di Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 e 241 satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (252 del satellite). La partita verrà trasmessaanche su DAZN (per chi ha ancora l’abbonamento). La telecronaca dell’incontro su DAZN sarà affidata a Pierluigi Pardo, con il commento tecnico di Andrea Stramaccioni. Su Sky ci saranno Maurizio Compagnoni e Aldo Serena.

Juventus-Friburgo Streaming Gratis in italiano



Juventus-Friburgo streaming gratis per gli abbonati su Sky Go e DAZN, la cui app si potrà scaricare su smart tv compatibile, su console di gioco come PlayStation e Xbox, o su dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIMVISION Box. La partita su pc, smartphone e tablet non si può vedere su Roja directa TV perchè considerata illegale in Italia. A pagamento per tutti con NOW di Sky.

Alternativa a Rojadirecta Juventus-Friburgo Streaming Gratis per vederla on-line

Alternative per vedere Juventus-Friburgo non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che “Rojadirecta TV Online” è considerato illegale in Italia. I siti online di calcio streaming internet che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter, e anche sui vari siti web come TuttoSport, Corriere dello Sport e Gazzetta dello Sport, ci sarà la diretta testuale della partita con aggiornamenti in tempo reale.