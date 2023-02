DIRETTA CALCIO – Juventus-Nantes (partita di andata degli spareggi di Europa League) in diretta streaming. La partita si giocherà allo stadio “Allianz Stadium” di Torino oggi giovedì 16 febbraio 2023, alle ore 21:00 italiane dopo Barcellona-Manchester United e Salisburgo-Roma entrambe delle 18:45.

La Vecchia Signora punta tutto sulla doppia sfida (ritorno Nantes-Juve il 23 febbraio ore 18:45) contro i francesi per accedere agli ottavi di finale di Europa League. Una coppa che è diventata, dopo l’eliminazione dalla Champions e i punti di penalizzazione in campionato, l’unico vero obiettivo bianconero per poter tornare a giocare in UCL: per farlo bisogna vincerla! Di seguito le probabili formazioni di Juventus-Nantes con orario e dove vederla in tv e streaming.

Juventus-Nantes probabili formazioni

Juventus (3-5-1-1): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; De Sciglio, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic. Allenatore Allegri.

Nantes (4-2-3-1) – Lafont; Corchia, Girotto, Castelletto, Hajdam; Moutoussamy, Chirivella; Guessand, Mollet, Blas; Mostafa Mohamed. Allenatore Kombouaré.

Arbitro: João Pinheiro (Portogallo)

Juventus-Nantes orario e dove vederla in Streaming TV

La partita Juventus-Nantes sarà trasmessa in diretta streaming tv alle ore 21:00 italiane di giovedì 16 febbraio sui canali digitali di DAZN. Juventus-Nantes sarà visibile in diretta e in chiaro su TV8. Il match sarà trasmesso infine anche da Sky ai canali Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (252 del satellite). Potrete vedere Juventus-Nantes streaming su DAZN, SkyGo e NOW, online in chiaro sul sito di TV8.