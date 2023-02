Ultime Notizie » croazia » Terremoto Oggi Croazia: Scossa M5 sentito in Friuli

TERREMOTO OGGI – Una scossa di terremoto magnitudo 5.0 è avvenuta alle ore 10:47 di oggi 16 febbraio 2023, con epicentro nei pressi della Costa Croata Settentrionale, nelle vicinanze di Baska, nella parte meridionale dell’isola di Veglia (Krk) in Croazia, ad una profondità (ipocentro) di circa 9 km.

L’area interessata dal terremoto è localizzata nel parte ovest della Croazia, dove storicamente sono avvenuti eventi sismici anche di magnitudo rilevante come il terremoto del 1721 (Mw 6.4). Numerose chiamate sono arrivata alla Protezione civile di Palmanova (Udine). La scossa è stata avvertita sulla costa giuliana e nell’Isontino. Sull’isola di Veglia non si segnalanogrossi danni nonostante la scossa sia stata molto forte. Non si segnalano feriti. Dopo la prima scossa delle 10:47 se ne è registrata un’altra alle 10:53 a 18 chilometri a Sud-Est di Fiume, di magnitudo 5.5.