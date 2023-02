Ultime Notizie » Alternativa Rojadirecta » Nantes-Juventus Streaming TV, dove vedere Gratis Diretta

Dove vedere Nantes-Juventus Streaming Gratis: le due formazioni si affrontano allo Stade de la Beaujoire (Nantes) oggi giovedì 23 febbraio 2023 alle ore 21 italiane per la partita di ritorno dei playoff di Europa League. Si parte dall’1-1 di Torino dove il centrocampista del Nantes Ludovic Blas ha annullato il vantaggio di Dusan Vlahović con unico tiro nello specchio del club della partita. C’´una statistica negativa per i Bianconeri che mette paura: la Vecchia Signora ha perso le ultime due trasferte europee contro avversarie francesi (Lione nel 2020 e PSG nel 2022), ed ´già la striscia di sconfitte esterne più lunga contro squadre di questo paese. Di seguito le informazioni per vedere Nantes-Juventus streaming gratis e diretta video tv.

Crisi Bianconera: La Juventus ha vinto solo una delle ultime nove partite in Europa (2N, 6P), subendo in media due gol a partita in questo periodo. Ha perso tutte le ultime tre trasferte in competizioni europee e non arriva a quattro di fila dal periodo tra ottobre 2001 e marzo 2002.

Nantes-Juventus Streaming Live: ultime notizie formazioni

Senza Chiesa e Pogba, Allegri in conferenza stampa è stato chiaro: “Partita che per noi è molto importante perchè ci giochiamo il passaggio del turno“. Successivamente afferma: “Negli ultimi anni la Juventus è sempre stata eliminata agli ottavi, quindi è una serata importante. Vogliamo passare il turno contro una squadra che in casa sarà spinta dal pubblico. E’ una gara secca, da 50 e 50, dobbiamo pensare che la gara potrà andare anche ai supplementari“. Beh, speriamo di no!

Il tecnico del Nantes Kombouaré risponde così: “Se la Juventus non ci batte cade nel ridicolo. Se la Juventus perde fanno una figuraccia, se perdiamo andiamo avanti coi nostri obiettivi altrettanto“.

⚽ Le probabili formazioni di Nantes-Juventus

Nantes (5-4-1) – Lafont; Centonze, Castelletto, Girotto, Zeze, Traore; Blas, Chirivella, Sissoko, Simon; Guessand. Allenatore Antoine Kombouaré. Diffidati: Castelletto, Girotto, Mohamed. Indisponibili: Ganago, Manvelyan, Delort.

Juventus (3-5-2) – Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; De Sciglio, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic. Allenatore Massimiliano Allegri. Diffidati: Danilo, Miretti. INdisponibili: Kaio Jorge, Miretti, Milik, Chiesa, Pogba.

Arbitro: José María Sánchez (Spagna).

Nantes-Juventus in TV



Diretta Nantes-Juventus tv con i canali digitali di Dazn, Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (253 del satellite).

Dusan Vlahovic ha preso parte a quattro gol (tre reti e un assist) in otto partite disputate in competizioni europee con la Juventus: dopo aver trovato il gol nella sua prima gara esterna contro il Villarreal tuttavia, non ha più segnato nelle successive tre lontano da casa.

Nantes-Juventus Streaming Gratis in italiano



La partita non verrà trasmessacome successo all’andata. Commenti, interviste e highlights con la telecronaca di Federico Zancan e Giancarlo Marocchi. Match visibile anche suin compagnia di Pierluigi Pardo e Andrea Stramaccioni

Nantes-Juventus streaming gratis per i soli abbonati con DAZN SkyGo Now su pc, smartphone e tablet. Basterà scarica l’app su smart tv compatibili, cellulari, utilizzando dispositivi Amazon Firestick o Google Chromecast, o ancora collegandosi ai relativi siti. La partita non si può vedere su Roja directa TV perchè considerata illegale in Italia.

Solo una delle sei reti realizzate con la maglia della Juventus in competizioni europee da Federico Chiesa è arrivata in trasferta: quella contro il Porto il 17 febbraio 2021.

Alternativa a Rojadirecta per vedere Online Nantes-Juventus Streaming Gratis

Alternative per vedere Nantes-Juventus non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che “Rojadirecta TV Online” è considerato illegale in Italia, come pure quelli di “Rojadirecta Online”, “Roja Live” o “Roja Club Me”.

Il Nantes ha subito gol in tutte le ultime 10 partite casalinghe in competizioni europee: l’ultimo clean sheet è arrivato proprio contro una squadra italiana, 1-0 nella prima fase a gironi di Champions League contro la Lazio nel 2001/02.

I siti online di calcio streaming internet che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter, e anche sui vari siti web come Corriere dello Sport e Gazzetta dello Sport, ci sarà la diretta testuale della partita con aggiornamenti in tempo reale.