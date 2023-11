Ultime Notizie » A che ora gioca la Juventus Oggi » JUVENTUS INTER Streaming Gratis, dove vedere Diretta TV stasera 26 novembre 2023 senza Rojadirecta

Dove vedere Juventus-Inter Streaming Gratis. La 13a giornata di Serie A tiene il suo top match: alle ore 20:45 italiane di oggi domenica 26 novembre 2023 si giocherà il Derby d’Italia allo Stadium di Torino tra Juventus e Inter, con i bianconeri a -2 dai nerazzurri in testa alla classifica. La Juventus dovrà fare a meno di Weah e Danilo, mentre l’Inter sarà priva di Bastoni e Pavard. Allegri ha dichiarato che i nerazzurri sono i favoriti per la vittoria del Campionato. Inzaghi ha sottolineato l’importanza della partita ma ha precisato che non è decisiva. Di seguito le formazioni e tutte le informazioni per vedere Juventus-Inter streaming gratis e video live tv.

Juventus-Inter Streaming Live: ultime notizie formazioni

La Juventus sta affrontando una scelta difficile per il ruolo in avanti tra Kean e Vlahovic, mentre a centrocampo Miretti sta recuperando da un infortunio. Nel frattempo, Locatelli si è allenato parzialmente in gruppo e potrebbe essere disponibile, ma è improbabile che giochi dall’inizio. Dall’altra parte, l’Inter ha perso Bastoni per infortunio e si affida a De Vrij in difesa. A centrocampo, ci sono dubbi su chi giocherà tra Barella e Frattesi. In attacco, Lautaro e Thuram sono i prescelti. Cuadrado è tornato disponibile, ma ci sono preoccupazioni per Sanchez, che ha una lieve distorsione alla caviglia.

⚽ Le probabili formazioni di Juventus-Inter

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa. Allenatore: Massimiliano Allegri.

A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, Alex Sandro, Huijsen, Nicolussi Caviglia, Miretti, Nonge, Iling Jr, Yildiz, Kean, Milik.

Indisponibili: Danilo, De Sciglio, Weah.

Squalificati: Fagioli, Pogba.

Diffidati: Gatti.

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi.

A disposizione in panchina: Audero, Di Gennaro, Stabile, Bisseck, Cuadrado, Carlos Augusto, Agoume, Asslani, Frattesi, Sensi, Klaassen, Arnautovic.

Indisponibili: Bastoni, Pavard, Sanchez.

Squalificati: nessuno.

Diffidati: nessuno.

Arbitro: Marco Guida di Torre Annunziata. Guardalinee: Meli-Alassio. Quarto ufficiale: Massa. VAR: Massimiliano Irrati. Assistente VAR: Meraviglia.

Inter e Juventus sono le squadre italiane della Serie A che hanno segnato più gol con i propri difensori. Tuttavia, nel contesto dei cinque maggiori campionati europei, sia il Bayer Leverkusen sia l’Union Berlino hanno fatto meglio in termini di gol segnati dai difensori.

Dove vedere Juventus-Inter in TV

Juventus-Inter diretta tv con il servizio a pagamento di DAZN visibile anche con le smart tv di ultima generazione compatibili.

Juventus-Inter Streaming Gratis senza Roja Live



Gli abbonati a Sky e DAZN potranno seguire il match anche attivando ZONA DAZN: la gara sarà visibile sul canale numero 214 di Sky. La telecronaca disarà affidata a Pierluigi Pardo, commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Juventus-Inter streaming gratis per gli abbonati con DAZN, sia su dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, sia sul proprio pc o notebook. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Filip Kostić è stato importante per la Juventus con i suoi tre assist e un gol contro l’Inter la scorsa stagione.

Alternative per guardare Juventus-Inter streaming online

Alternative per vedere Juventus-Inter non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming non è una opzione valida in Italia.

Lautaro Martínez ha segnato ben 12 gol in questa stagione e cercherà di aumentare il suo record di cinque gol contro la Juventus.

I siti web di calcio streaming online, che si trovano tra i risultati che restituisce Google o Yahoo nel cercare la frase “Juventus-Inter Rojadirecta“, e che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, sono irregolari con la legge italiana.

L’ultimo successo della Juventus nel Derby d’Italia



Risale al 6 novembre 2022 quando la squadra allenata da Max Allegri ha battuto 2-0 l’Inter di Simone Inzaghi. I gol sono stati realizzati da Rabiot al 52′ e Fagioli all’84esimo.