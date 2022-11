Ultime Notizie » Campione del Mondo » Pecco Bagnaia su Ducati è Campione del mondo MotoGP 2022

Francesco “Pecco” Bagnaia (Ducati) è stato proclamato per la prima volta in carriera campione del mondo MotoGP questa domenica, dopo il Gran Premio della Comunità Valenciana, ultima gara della stagione, vinta dallo spagnolo Alex Rins (Suzuki).

Pecco Bagnaia è Campione del mondo MotoGP 2022 con la sua Ducati

Per essere campione, Bagnaia, che al traguardo è arrivato nono, aveva bisogno di un 14° posto dietro al campione del mondo 2021, il francese Fabio Quartararo, suo ultimo rivale per il titolo, che aveva bisogno della vittoria. Il francese ha chiuso in quarta posizione.

Con questo titolo ‘Pecco’ diventa il primo campione italiano della MotoGP da quando il mito Valentino Rossi è diventato campione nel 2009 (con il quale si è formato) e il primo pilota Ducati ad essere incoronato dopo l’australiano Casey Stoner nel 2007.

Il bottino del giovane Pecco Bagnaia

2 mondiali vinti (Moto2 nel 2018 e MotoGP nel 2022)

21 vittorie (11 in MotoGP, 8 in Moto2, 2 in Moto3)

43 podi (20 MotoGP)

Solo 4 piloti a 25 anni con numeri migliori: Valentino Rossi, Marc Marquez, Lorenzo e Stoner, ossia 4 mostri sacri.