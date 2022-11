Ultime Notizie » Backup Dati » TeraBox, servizio di Cloud Storage che offre 1 TB di Spazio Gratis

I servizi di cloud storage hanno rappresentato un’ottima alternativa per archiviare i nostri file quando non abbiamo abbastanza spazio sul PC o vogliamo averli a disposizione nel cloud per accedervi da qualsiasi luogo. In questo senso, Google Drive, OneDrive, Mega e Dropbox sono i servizi di cloud storage più utilizzati. Ognuno di essi può essere utilizzato gratuitamente, sebbene abbiano anche piani Premium a pagamento, quindi puoi scegliere quello più adatto alle tue esigenze di archiviazione.

Tuttavia, se prevedi di utilizzare questo servizio per ospitare file di grandi dimensioni o un gran numero di questi nel cloud, come se fosse un disco rigido, allora ti diciamo che questo non sarà sufficiente, dato il basso limite di archiviazione che offrono, almeno nella sua versione gratuita.

Pertanto, nel caso di MEGA, offre solo 20 GB di spazio, mentre Google Drive consente un limite di archiviazione massimo di 15 GB. È in questi casi che è necessario pagare un piano premium che consente di espandere il limite di archiviazione fornito da una di queste opzioni, anche se questo non è qualcosa che tutti possono permettersi.

È qui che entra in gioco TeraBox, una piattaforma che ti offre l’opportunità di ospitare file di grandi dimensioni grazie al suo piano gratuito da 1 TB. Così TeraBox emerge come una nuova opzione nel settore dei servizi di cloud hosting, che oltre a permetterti di archiviare i tuoi file nel cloud, ti offre applicazioni installabili su sistemi operativi Windows, Android e iOS.

Tra le caratteristiche più straordinarie di TeraBox c’è quella di consentire la riproduzione di file video in qualità HD dalla piattaforma stessa, oltre che di file audio.

Inoltre, con TeraBox non avrai problemi a visualizzare immagini e documenti in formato PDF. Questo servizio di archiviazione cloud ha anche un’opzione per condividere i tuoi file con terze parti

Tuttavia, è la funzione di caricamento remoto che distingue TeraBox da altri servizi simili, poiché attraverso di essa avrai la possibilità di scaricare file direttamente sul tuo account da collegamenti HTTPS, Magnet o Torrent. In questo modo eviti la necessità di scaricarlo preventivamente sul tuo disco rigido e poi trasferirlo su questa piattaforma.

Tuttavia, nonostante i vantaggi della versione gratuita di TeraBox, ha alcuni aspetti da considerare:

Pubblicità : di solito appare più sulla versione mobile che su quella desktop.

: di solito appare più sulla versione mobile che su quella desktop. Dimensione e numero di file caricati : TeraBox ti consentirà di caricare un massimo di 500 file da 4 GB ciascuno, mentre con la versione premium ogni file può essere di 20 GB.

: TeraBox ti consentirà di caricare un massimo di 500 file da 4 GB ciascuno, mentre con la versione premium ogni file può essere di 20 GB. Risoluzione : la massima qualità di visualizzazione per i video è 720p, mentre nella versione premium è 1080p.

: la massima qualità di visualizzazione per i video è 720p, mentre nella versione premium è 1080p. File eliminati: tutti i file eliminati in TeraBox possono essere recuperati dal cestino entro 20 giorni, mentre per la versione premium il periodo è di 30 giorni.

Oltre a questo, la versione gratuita di TeraBox non ha il backup automatico, né la funzione di decompressione del cloud, né una funzione sicura per consentire la crittografia dei file.

Se decidi di acquistare il Piano Premium TeraBox puoi farlo per un valore di 3,99 euro al mese, in cui avrai anche uno spazio di archiviazione, non 1 ma 2 TB.