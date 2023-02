Ultime Notizie » Come vedere Juventus Fiorentina Streaming » Juventus-Fiorentina Streaming Gratis, dove vedere Diretta TV invece di Roja Live Club

Dove vedere Juventus-Fiorentina Streaming Gratis: le due formazioni si affrontano oggi domenica 12 febbraio 2023 alle ore 18:00 italiane allo Stadio “Allianz Stadium” di Torino per la 22a giornata di Serie A 2022-23. La Juventus (26 punti), reduce dalla vittoria esterna sul campo della Salernitana (0-3 doppietta di Dusan Vlahovic), scende in campo contro la Fiorentina (24 punti) in una partita sempre molto sentita da entrambe le tifoserie.

Nonostante non abbia segnato contro la sua ex squadra in tre scontri diretti da quando è passato alla Juventus, Dusan Vlahovic è tornato a segnare, e quattro dei suoi ultimi cinque gol sono arrivati nella ripresa. Di seguito le informazioni per vedere la partita Juventus-Fiorentina in video streaming gratis e diretta live tv.

Statistica in evidenza: La Juventus è la squadra contro cui Christian Kouamé ha partecipato a più gol in Serie A: quattro tra reti (due) e assist (due), inclusa la firma nell’1-1 del match d’andata al Franchi.

Juventus-Fiorentina Streaming Live: ultime notizie formazioni

In casa Juventus: Allegri conferma Vlahovic, decisivo contro la Salernitana. Al suo fianco Chiesa e Di Maria con la possibilità che l’argentino parta dalla panchina e ci sia Fagioli in un 3-5-2. Cuadrado in ballottaggio con De Sciglio come esterno destro. In casa Fiorentina: Viola tutta da decifrare. Duncan dovrebbe affiancare Amrabat davanti alla difesa. Barak ko per problemi gastrointestinali. Alle spalle della punta, che potrebbe essere Jovic, Kouamé in vantaggio su Saponara e Brekalo a sinistra. Gonzalez e Bonaventura completano il reparto.

⚽ Le probabili formazioni di Juventus-Fiorentina

Juventus (3-4-3): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic, Chiesa. Allenatore Massimiliano Allegri. A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, De Sciglio, Gatti, Rugani, Barbieri, Soulé, Fagioli, Paredes, Iling-Junior, Barrenechea, Kean.

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Amrabat, Duncan; Gonzalez, Bonaventura, Kouamé; Jovic. Allenatore Italiano. A disposizione in panchina: Sirigu, Cerofolini, Terzic, Ranieri, Venuti, Bianco, Castrovilli, Saponara, Brekalo, Ikoné, Cabral.

Arbitro: Fabbri di Ravenna. Guardalinee: Meli-Peretti. 4° Uomo: Camplone. VAR: Mazzoleni. Assistente VAR: Muto.

Solo Victor Osimhen (0,94) ha una media gol a partita più alta di Dusan Vlahovic in questa Serie A (0.67); infatti, tra i 10 giocatori che hanno segnato almeno otto gol finora, il serbo è quello che ha giocato meno gare (solo 12).

Juventus-Fiorentina in TV, che canale?



Juventus-Fiorentina diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Per vedere Juventus-Fiorentina in tv, gli abbonati a DAZN e Sky potranno attivare Zona DAZN e godersi il match sul canale 214 del decoder di Sky. La Juventus rimane l’unica squadra di questo campionato che non ha ancora incassato un gol dal 76’ in poi: l’ultimo gol subito dai bianconeri nel quarto d’ora finale di match è proprio quello di Nicolás González nel match contro la Fiorentina del 21 maggio 2022. La telecronaca di Juventus-Fiorentina su DAZN sarà affidata a Pierluigi Pardo col commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Juventus-Fiorentina Streaming Gratis senza Roja Live



Juventus-Fiorentina streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Da quando gioca nella Juventus, la Fiorentina è la squadra contro cui Dusan Vlahovic (49 gol in 108 presenze con la maglia viola tra il 2018 e il 2022) ha disputato più minuti considerando tutte le competizioni (186) senza mai andare in gol o servire un assist.

Alternative per vedere Juventus-Fiorentina in diretta streaming gratis

Alternative per vedere la partita Juventus-Fiorentina non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.