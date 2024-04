Ultime Notizie » anelli di vortice vulcanico » Anelli di fumo dal Vulcano Etna

Vulcano Etna: Fenomenali Anelli di Vortice Vulcanico

L’Etna, il vulcano attivo più grande d’Europa, da mercoledì emette incredibili “anelli di fumo“, che alcuni meteorologi hanno paragonato a “meduse”. Questo “anello di vortice vulcanico”, un raro fenomeno naturale generato dalla combinazione del rapido rilascio di gas e della forma del camino, è emerso da un nuovo cratere aperto martedì sulla montagna, situata sull’isola italiana della Sicilia.

O Monte Etna começou a se comunicar por anéis de fumaça, isso é raro de se ver.pic.twitter.com/kJtEHMjfJB — Edinaldo Oliveira (@edinaldo_olive) April 6, 2024

Cosa sono esattamente gli anelli di vortice vulcanico?

Gli anelli di vortice vulcanico sono fenomeni naturali che si verificano durante le eruzioni vulcaniche. Si formano quando una massa di gas, cenere e roccia fusa viene espulsa dal camino vulcanico ad alta velocità. Questa massa forma un anello di vortice quando interagisce con l’aria circostante.

Questi anelli di vortice possono avere dimensioni variabili, da pochi metri a diverse centinaia di metri di diametro. Possono essere visibili come anelli di fumo, cenere o gas che si alzano sopra il cratere vulcanico durante l’eruzione. La loro forma è dovuta alla complessa interazione tra la velocità di espulsione dei materiali vulcanici, la densità dell’aria circostante e le condizioni atmosferiche.

Gli anelli di vortice vulcanico sono spettacolari da vedere e sono oggetto di studio da parte dei vulcanologi per comprendere meglio i processi che avvengono durante le eruzioni vulcaniche e per monitorare l’attività vulcanica. Possono anche rappresentare un pericolo per chi si trova nelle vicinanze del vulcano a causa della potenziale presenza di gas tossici, cenere e detriti nell’aria.

Foto di copertina: @AstroJulian_ X