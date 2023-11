Ultime Notizie » Come vedere Fiorentina Juventus Streaming » ⚽ FIORENTINA JUVENTUS Streaming Gratis, dove mostrano Diretta TV Oggi 5 Novembre 2023

Dove vedere Fiorentina-Juventus streaming gratis e in tv. La Juventus di Allegri, dopo tre vittorie consecutive, affronta la Fiorentina di Italiano nel posticipo dell’11ª giornata di Serie A. L’obiettivo è vincere per rispondere all’Inter (vittoriosa sull’Atalanta) e allungare sul Milan (sconfitto in casa dall’Udinese). Entrambe le squadre hanno avuto risultati contrastanti nelle ultime partite, ma la Juve è stata più vincente negli scontri diretti con la Fiorentina. La partita sarà segnata dai ritorni di Vlahovic e Chiesa al Franchi e dall’ex bianconero Arthur, che giocherà per i gigliati.

Calcio d’inizio alle ore 20:45 italiane di oggi domenica 5 novembre 2023 presso lo stadio Artemio Franchi di Firennze. Scopri le formazioni e dove vedere Fiorentina-Juventus in tv e streaming.

Fiorentina-Juventus in TV, che canale?



Fiorentina-Juventus diretta tv con DAZN su smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box. La sfida, che potrebbe essere anche rinviata, verrà raccontata da Pierluigi Pardo e da Massimo Ambrosini.

Occhi puntati su Federico Chiesa e Dusan Vlahovic, che hanno militato nella Fiorentina in Serie A. Chiesa ha segnato 26 gol in 137 partite, mentre Vlahovic ha realizzato 44 reti in 98 presenze. Nonostante ciò, nessuno dei due è riuscito a segnare contro la Fiorentina nel campionato italiano.

Fiorentina-Juventus Streaming Live: ultime notizie formazioni

Fiorentina: Kayode è incerto per la sua presenza a causa di un infortunio alla caviglia, mentre Parisi ha superato un infortunio al piede e sarà regolarmente in campo. Ci sarà una competizione tra Brekalo e Ikoné per un posto nella formazione.

Juventus: Chiesa è desideroso di tornare titolare, ma giocherà (probabilmente) insieme a Kean, il quale potrebbe dare spazio a Vlahovic. Danilo è ancora infortunato e Miretti viene preferito a Cambiaso..

⚽ Le probabili formazioni di Fiorentina-Juventus

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Parisi, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Arthur, Duncan; Gonzalez, Bonaventura, Brekalo; Beltran. Allenatore: Italiano. A disposizione in panchina: Christensen, Martinelli, Comuzzo, Ranieri, Mina, Amatucci, Maxime Lopez, Mandragora, Infantino, Sottil, Barak, Nzola, Ikoné, Kouamé.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; McKennie, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Kean, Chiesa. Allenatore: Allegri. A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, Huijsen, Cambiaso, Nicolussi Caviglia, Nonge, Iling-Junior, Yildiz, Vlahovic, Milik.

Arbitro: Chiffi di Padova. Guardalinee: Scatragli-Zingarelli. 4° Uomo: Ayroldi. VAR: Marini. Assistente VAR: Paganessi.

Moise Kean ha segnato una doppietta per la prima volta in Serie A contro la Fiorentina nel gennaio 2018 con la maglia del Verona, ma non è stato in grado di segnare alcun gol in cinque partite contro la Fiorentina durante il suo tempo alla Juventus.

Fiorentina-Juventus Streaming Gratis in italiano



Fiorentina-Juventus streaming gratis per gli abbonati con DAZN, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming sia attraverso app su dispositivi mobili come smartphone, tablet, iPhone e iPad, sia sul proprio computer o portatile.

Per coloro che hanno dato disdetta a Dazn la partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia. Gli utenti DAZN potranno vedere gli highlights di Fiorentina-Juventus su richiesta.



Nicolás González ha segnato cinque gol in nove partite del campionato attuale, avvicinandosi ai suoi risultati della scorsa stagione. Se segna contro la Juventus, diventerebbe la quarta squadra contro cui ha segnato due gol, dopo Cagliari, Napoli e Sassuolo.

Alternative Fiorentina-Juventus Live Streaming da vedere On-Line?

Non esistono opzioni alternative per guardare la partita Fiorentina-Juventus. Vogliamo sottolineare ai nostri lettori che Rojadirecta TV Streaming è considerato un’attività illegale in Italia. I siti web che non pagano i diritti televisivi per le partite di calcio sono contrari alla legge del nostro paese.

È possibile seguire la diretta live della partita con gli aggiornamenti in tempo reale sui profili ufficiali delle due squadre su Twitter e su siti web come FlashScore, Corriere dello Sport e/o TuttoSport.