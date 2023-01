Ultime Notizie » Allegri Out » Juventus, Daily Mail: “Roberto De Zerbi al posto di Max Allegri”

CALCIOMERCATO JUVE- La sanzione inflitta dal famoso caso sulle plusvalenze (penalizzazione di 15 punti in classica con campionato in corso) sta scuotendo la programmazione sportiva della Juventus. Dopo aver salutato un’ipotetica battaglia per lo scudetto, i bianconeri dovranno remare magnificamente per accedere alle competizioni europee, e senza calcolare una ipotesi ancora più agghiacciante, ossia che il presidente della UEFA Aleksander Ceferin non decida in una sanzione ancora più pesante: radiare la Juventus dalle competizione per un tot di anni. Quanto al suo progetto, è guidato da Massimiliano Allegri.

Tuttavia, il Daily Mail sottolinea che i bianconeri non perdono di vista la situazione di Roberto De Zerbi al Brighton & Hove Albion. Il suo contratto con The Seagulls durerà fino alla metà del 2026, dimostrando (ad oggi) il suo impatto in Premier League. Inoltre, la Juventus sta valutando i profili di Zinedine Zidane e Antonio Conte (Tottenham Hotspur).