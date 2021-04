Ultime Notizie » Aleksander Ceferin » Quanto guadagna Ceferin? Lo stipendio del presidente UEFA

L’avvento della Superlega, nata e fallita nell’arco di 48 ore, ha mostrato molti aspetti negativi del mondo del calcio attuale, soprattutto della UEFA, definita dal presidente del Real Madrid Florentino Perez come un “regime monopolistico”. La Superlega ci ha fatto capire che il sistema calcio attuale, oltre ad essere ormai prossimo al tracollo finanziario, è un calderone dove tutti sputtanano tutti, solo con il fine di fare mera propaganda, proteggere i propri interessi personali, e apparire belli agli occhi dei tifosi che poi sono quelli che, attraverso il pagamento degli abbonamenti tv, aiutano a mantenere in piedi il sistema.

Quanto guadagna il presidente della UEFA Aleksander Ceferin

In un momento di grande crisi quindi, ci aspettavamo che Aleksander Ceferin, settimo presidente della UEFA dal 14 settembre 2016, avrebbe dato il buon esempio a tutti il mondo rinunciado per esempio ad una piccola parte del suo stipendio… E invece no! Se andiamo a vedere all’interno del bilancio della federazione europea, scopriamo quanto percepiscono in realtà i membri dell’esecutivo. Ed ecco che allora si scopre il reale stipendio di Ceferin: ha guadagnato, per la stagione 2019/20, 2,19 milioni di euro (2.421.539 franchi svizzeri lordi)

Nonostante l’anno di pandemia e di enorme crisi mondiale (della sfera calcistica nello specifico), è vergognoso che il compenso del capo della UEFA sia salito di oltre 450mila euro lordi rispetto all’annata precedente. Che dire? Tieni presente che è pure vicepresidente della FIFA…