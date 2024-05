Ultime Notizie » Calciomercato » Calciomercato Juventus: dopo Allegri il futuro è con Motta e Zirkzee

CALCIOMERCATO JUVE – Con l’addio di Massimiliano Allegri, i riflettori del calcio italiano si spostano sul futuro della Juventus, sia in termini di nuovo allenatore che di possibili aggiustamenti alla rosa per la prossima stagione. Ma non è solo l’allenatore a far parlare di sé, anche i giocatori sono al centro delle voci di mercato. Ecco un’analisi dettagliata dei movimenti più rilevanti.

Thiago Motta verso la Juventus: un accordo sempre più vicino

Da tempo si vocifera sull’arrivo di Thiago Motta come successore di Allegri. L’esonero del tecnico bianconero ha accelerato i tempi e, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, sembra esserci già un preaccordo per un contratto biennale. La trattativa sembra essere solo una questione di dettagli economici, con un’offerta di circa 3,5 milioni di euro annui. Motta, reduce da un’ottima esperienza al Bologna, rappresenterebbe per la Juventus una scelta di prestigio e competenza per la panchina.

Implicazioni dell’arrivo di Motta su Joshua Zirkzee

L’arrivo imminente di Thiago Motta potrebbe influenzare anche il futuro di giocatori come Joshua Zirkzee. Il giovane talento, protagonista di una stagione eccezionale con il Bologna, è ora al centro dell’attenzione di diversi club. Tuttavia, la clausola di riacquisto da 40 milioni potrebbe complicare la trattativa. Nonostante ciò, la prospettiva di lavorare con Motta potrebbe spingere Zirkzee verso la Juventus, che appare in vantaggio sulle altre squadre interessate.

Le possibilità di Allegri all’estero

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Massimiliano Allegri potrebbe presto tornare in panchina.

Considerazioni finali

Dopo l’addio alla Juventus, l’allenatore potrebbe valutare le offerte provenienti dall’estero, inclusa quella dall’, già giunta lo scorso anno. Nonostante le voci di un possibile interesse da parte di altri club europei compreso il Napoli in terra nostrana, ilsembra essere un’opzione allettante sia dal punto di vista professionale che economico per Allegri

Il mercato estivo del calcio italiano è in fermento, con la Juventus al centro dell’attenzione per i suoi movimenti in panchina e sul campo. L’arrivo probabile di Thiago Motta potrebbe portare nuove energie e strategie alla squadra, mentre l’addio di Allegri potrebbe significare l’inizio di una nuova avventura all’estero per il tecnico. Resta da vedere come si evolveranno queste trattative e quali saranno le scelte finali dei protagonisti, ma una cosa è certa: il calcio non smette mai di sorprenderci.