Calciomercato Juve: I 3 acquisti che Allegri ha chiesto per vincere la prossima Champions League

CALCIOMERCATO JUVE – La Juventus sta lavorando alla pianificazione della squadra per la prossima stagione di Serie A e UEFA Champions League, dove spera di dimostrare ancora una volta di essere una delle grandi favorite per vincere entrambi i titoli. Il ritorno di Massimiliano Allegri è il motivo principale per cui sono stati rimessi nella lista dei candidati per vincere tutto.

L’allenatore ha detto al cda della Vecchia Signora che vuole tre acquisti di alto livello per costruire una rosa di alto livello in grado di competere contro le migliori squadre della Premier League, Bayern Monaco e PSG in UEFA Champions League.

Manuel Locatelli sarebbe il primo giocatore dell’estate, ma Allegri sente che manca ancora la qualità individuale per scalare la classifica in Europa e tornare in vetta alla Serie A.

I 3 acquisti che Allegri ha chiesto per vincere la Champions

Remy Bensebaini

Il tecnico bianconero non si fida di Alex Sandro e il terzino sinistro algerino si inserisce perfettamente nel suo sistema.

Miralem Pjanic

Bensebaini è uno dei migliori terzini di tutta la Germania, quindi il salto di qualità è necessario per continuare a dimostrare le sue qualità in tutto il mondo.

Allegri vuole formare un doppio pivot di altissimo livello e Pjanic è il pezzo ideale per giocare al fianco di Locatelli. I pezzi che sono nel club in questo momento non gli vanno bene e il bosniaco è un’opportunità di mercato per via della sua situazione a Barcellona.

Gabriel Jesús

L’attaccante che hanno sempre voluto a Torino. Gabriel Jesús non conta per il Manchester City per la prossima stagione e, se l’arrivo di Harry Kane fosse confermato in estate, chiederebbe di partire. La sua intenzione è arrivare nelle migliori condizioni per il Mondiale in Qatar 2022. Vuole minuti di qualità in una squadra d’élite europea e la Juventus è la destinazione ideale.