Scossa Terremoto Oggi 10 minuti fa Cesenatico (Forlì-Cesena)

TERREMOTO OGGI – Diverse scosse di terremoto sono state registrate nella mattinata nella provincia di Forlì-Cesena: la più alta è stata di magnitudo 4,1 alle ore 11:45 italiane di oggi, giovedì26 gennaio 2023. L’epicentro è stato localizzato nella provincia di Forlì – Cesena, 3 km a sud ovest di Cesenatico, con ipocentro a una profondità di circa 19 km. A Cesenatico sono stati fatti uscire dalle scuole tutti i bimbi per consentire di eseguire controlli sugli edifici. Intanto dalle prime verifiche eseguite l’evento è stato avvertito distintamente dalla popolazione ma non si segnalano danni a persone o cose.

Guardando la sismicità recente dal 1985 ad oggi INGV Terremoti fa notare, tra gli altri, nelle vicinanze dell’epicentro di questa mattina un evento di magnitudo comparabile (Mw 4.0) avvenuto il 13 ottobre 2010. Gran parte della sismicità risulta localizzata nel settore appenninico, ad ovest dell’epicentro di questa mattina.

Il terremoto di oggi è avvenuto in un’area che storicamente ha risentito soprattutto gli effetti di terremoti avvenuti in aree limitrofe. Ad esempio il terremoto del 11 agosto 1483 di magnitudo stimata Mw 5.7 in Romagna. Altri eventi significativi sono quelli del 1875 e i terremoti riminesi del 1916.

La pericolosità sismica di questa area è considerata alta. Il terremoto è stato risentito ampiamente in Romagna soprattutto nelle aree costiere tra Cesena, Forlì e Rimini. Risentimenti sono stati rilevati anche lungo la costa settentrionale delle Marche, in provincia di Pesaro.