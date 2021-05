Ultime Notizie » Atalanta Milan » Juve Napoli Milan, chi va in Champions League?

Domenica scendono in campo Juventus Napoli e Milan nell’ultima giornata del campionato di calcio di Serie A 2020-2021. In questi ultimi 90 minuti si decideranno le sorti di queste tre squadre: una di loro non giocherà in Champions League il prossimo anno. Milan e Napoli partono con 76 punti e prima dell’inizio di Atalanta-Milan e Napoli-Verona, le due formazioni sono in vantaggio sulla Juventus (a quota 75 punti) che gioca a Bologna: sarebbero loro due in questo momento a giocare in Champions, mentre la Juventus, al quinto posto, sarebbe in Europa League.

La Lazio è sicura di partecipare all’Europa League con il suo sesto posto. Rimanere ancora di decidere chi tra Roma (61) e Sassuolo (59) giocherà in Europa Conference League. Quindi anche le partite Sassuolo-Lazio e Spezia-Roma attireranno una certa quota di interesse. Tutte queste partite di cui vi stiamo parlando iniziano alle ore 20:45 italiane di domani domenica 22 maggio.ù

Ricordiamo che l’Inter di Conte che gioca a San Siro contro l’Udinese alle 15, e l’Atalanta impegnata in casa contro il Milan, sono qualificate alla Champions League in quanto la prima ha vinto lo scudetto e la seconda è classifica matematicamente però perdendo contro il Milan perderebbe la seconda posizione: è una questione di prestigio non perdere contro i rossoneri.

Dove vedere le partite di Serie A di Sabato 22 Maggio

Nelle retrovie invece è già stato deciso che Benevento Crotone e Parma sono retrocesse in Serie B.

20:45 Crotone-Fiorentina – SKY SPORT (canale 252 satellite).

20:45 Cagliari-Genoa – SKY SPORT (canale 253 satellite).

20:45 Sampdoria-Parma – DAZN e DAZN1.

Dove vedere le partite di Serie A di Domenica 23 Maggio

15:00 Inter-Udinese – DAZN e DAZN1.

20:45 Napoli-Verona – SKY SPORT (canale 252 satellite).

20:45 Spezia-Roma – SKY SPORT (canale 253 satellite).

20:45 Bologna-Juventus – DAZN e DAZN1.

20:45 Torino-Benevento – SKY SPORT (canale 254 satellite).

20:45 Sassuolo-Lazio – SKY SPORT (canale 255 satellite).

20:45 Atalanta-Milan – SKY SPORT UNO e SKY SPORT (256 satellite).