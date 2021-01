Ultime Notizie » atalanta » MILAN ATALANTA Streaming Gratis: Orario e Canale TV

Milan-Atalanta Streaming Gratis e Diretta TV. Le due formazioni in campo per la 19a giornata di Serie A: orario d’inizio alle ore 18:00 di oggi sabato 23 gennaio 2021. Con la speranza di poter vedere l’esordio di Mario Mandzukic in rossonero, che contro l’Atalanta realizzò anche il suo ultimo gol prima di lasciare la Juventus e la Serie A, il Milan riceve a San Siro l’Atalanta di Gasperini. Andiamo a scoprire dove vedere Milan-Atalanta streaming e diretta tv.

Milan-Atalanta rappresenta parecchio per i rossoneri anche per quanto è accaduto al Gewiss Stadium nello scorso campionato: brucia ancora il roboante 5-0 rifilato dagli uomini di Gasperini a quelli di Pioli, anche se è proprio da quella partita che i rossoneri hanno trovato la forza di rialzarsi, dando vita a una striscia di risultati positivi che prima li ha portati in Europa e poi al primo posto.

Milan-Atalanta Streaming Live: ultime notizie formazioni.

Il Milan ha vinto solo uno degli ultimi 10 confronti di Serie A con l’Atalanta (6N, 3P). Tra le squadre affrontate più di tre volte nel massimo campionato dal 2015/16 ad oggi, contro nessuna formazione i rossoneri hanno vinto meno partite (una anche contro il Napoli).

⚽ Queste le probabili formazioni di Milan-Atalanta:

In casa Milan > Leao rientra dalla squalifica e Pioli recupera Theo Hernandez, Rebic e Krunic dal Covid. Restano out solo Calhanoglu e Bennacer. Per l’algerino il rientro dovrebbe essere previsto per la gara contro il Bologna alla prima giornata del girone di ritorno. Squalificati invece Romagnoli e Saelemaekers. In difesa occasione per Kalulu accanto al recuperabile Kjaer. Verso la convocazione il nuovo arrivato Mandzukic.

MILAN (4-2-3-1): G Donnarumma; Calabria, Kalulu, Kjaer, Hernandez; Tonali, Kessié; Castillejo, Brahim Diaz, Leao; Ibrahimovic. Allenatore Pioli. Squalificati: Romagnoli, Saelemaekers. Indisponibili: Bennacer, Calhanoglu, Gabbia.

In casa Atalanta > Davanti spazio a Ilicic e Zapata dopo il turnover di Udine. Pessina dovrebbe agire sulla trequarti, ma resta valida l’alternativa Malinovsky. Sulla destra Maehle insidia Hateboer.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Ilicic, D Zapata. Allenatore Gasperini. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Pasalic.

Milan-Atalanta Diretta: Canale TV e dove vederla.



La partita di calcio Milan-Atalanta in diretta tv su Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La partita non si può vedere su Rojadirecta TV e nemmeno con TarjetaRojaOnline Gratis perchè considerate illegali in Italia.

Zlatan Ibrahimovic (498) è a due sole reti dal raggiungere quota 500 gol in carriera con i club, considerando tutte le competizioni: la squadra con cui ha segnato più gol è il PSG (156), segue a quota 80 proprio il Milan.

Dove vedere Milan-Atalanta Streaming Gratis Link alternativo a Rojadirecta.

Milan-Atalanta in video live streaming gratis per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili.

Josip Ilicic ha partecipato a sei gol nelle ultime cinque sfide contro il Milan in Serie A (tre reti e tre assist). Per lui in carriera cinque reti in totale ai rossoneri nel massimo campionato, due delle quali al Meazza (dicembre 2017 e ottobre 2014).

Milan-Atalanta non viene trasmessa in chiaro. Quando vi collegate a internet per vedere streaming live ricordatevi sempre di avere una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto l’arco della navigazione.

Milan-Atalanta 1-1, gli highlights dell’ultima sfida

Perchè vedere Milan-Atalanta: Ibrahimovic e Mandzukic insieme



Zlatan Ibrahimovic (34 anni) e Mario Mandzukic (39 anni) insieme nel Milan: una preziosità del calcio italiano. L’attaccante svedese è tornato in campo da titolare nella partita contro il Cagliari dopo 57 giorni e ha regalato i tre punti ai rossoneri con una doppietta. Su Mario Mandzukic ha detto: