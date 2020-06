CALCIO SERIE A – La Juventus ha vinto 0-2 sul campo del Bologna nella 27a giornata di campionato. Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala hanno firmato il risultato nel primot tempo: CR7 su calcio di rigore al 23′ e l’argentino al 36′ su splendido assist di tacco a liberare di Bernardeschi. Tre punti important che permettono di portarsi a +4 dalla Lazio inseguitrice, impegnata mercoledì a Bergamo contro l’Atalanta.

Una Juve faraginosa, troppo elaborata per mantenere il possesso palla che tanto piace a Sarri, non riesce a incantare nel gioco, e quindi nemmeno a creare la giusta dose di emozioni, alla fine espugna comunque il Dall’Ara grazie alle reti nel primo tempo di Cristiano Ronaldo su calcio di rigore e allo splendido sinistro da fuori area di Dybala. Il Bologna, nella ripresa, ci prova senza però riuscire a riaprire il match. Da segnalare l’espulsione di Danilo nel finale per somma di ammonizioni (82′ e 90’+1′).

La squadra di Sarri sale quindi a 66 punti in classifica, portandosi, in attese della partite di Mercoledì, a +3 sulla Lazio e a +9 sull’Inter vittoriosa ieri sulla Sampdoria per 2-1.

Diretta Live Bologna-Juventus risultato finale 0-2

La formazione rossoblù, invece, resta a quota 34 punti a metà classifica.

Marcatori Gol: 23′ rigore di Ronaldo (J), 36′ Dybala (J).

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Denswil, Dijks; Medel (82′ Poli), Svanberg (57′ Palacio); Orsolini (82′ Juwara), Soriano (75′ Dominguez), Sansone (82′ Cangiano); Barrow. Allenatore Mihajlovic.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, De Sciglio (66′ Danilo); Bentancur, Pjanic (70′ Ramsey), Rabiot (70′ Matuidi); Bernardeschi, Dybala (79′ Douglas Costa), Cristiano Ronaldo. Allenatore Sarri.

Espulso Danilo al 91′ per somma di ammonizioni. Ammoniti: Soriano (B), De Sciglio (J), Bentancur (J), Danilo (J).

Tra pochi istanti su Youtube sarà disponibile il video highlights della partita: basterà cercare su Google Bologna-Juventus 0-2 22 giugno 2020.