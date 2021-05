Ultime Notizie » astronomia » Stelle scomparse dal cielo, azioni di civiltà aliene?

ASTRONOMIA – Centinaia di stelle sono potenzialmente scomparse dal cielo negli ultimi 70 anni. Una conclusione a cui è arrivato l’astronoma Beatriz Villarroel, dell’Istituto nordico di fisica teorica, grazie al progetto VASCO (dall’inglese “Fonti che scompaiono e compaiono durante un secolo di osservazioni”), che viene realizzato dal 2017 e consiste in un confronto sistematico delle mappe fotografiche astronomiche contemporanee con quelle catturate negli anni ’50 dagli astronomi dell’Osservatorio Palomar in California (USA).

Secondo il ricercatore, il metodo consente di determinare le stelle mancanti e di distinguerle da quelle la cui luminosità oscilla semplicemente nel tempo.

“Sappiamo che ci sono [stelle] variabili, ma la loro scala temporale tende ad essere al massimo di pochi anni. Vogliamo trovare qualcosa che vada da una stella completamente stabile a completamente scomparsa; questo non è stato documentato e questo tipo di scoperta potrebbe portare a una nuova fisica”, ha detto Villarroel.

Una fase importante nell’elaborazione dell’enorme set di dati è l’attività dei volontari. “Il nostro team IT presso l’Università di Uppsala ha sviluppato il sito Web di citizen science ml-blink. org, in cui è possibile fare clic e combinare le immagini. Abbiamo sviluppatori di giochi per computer che hanno cercato di rendere il design più attraente e abbiamo anche un’intelligenza artificiale in fase di sviluppo , ha affermato lo scienziato, chiarendo che nella seconda fase le immagini promettenti vengono riviste dal team.

Il metodo ha già permesso di rilevare più di 800 stelle potenzialmente scomparse, otto volte in più rispetto al dato annunciato da Villarroel nel dicembre 2019. Ora gli scienziati stanno analizzando gli oggetti, cercando di classificarli secondo categorie già note, come le nane rosse, supernovae o variabili.

Resta d’obbligo la domanda finale: Perchè sono sparite queste stelle? E’ dovuto all’azione di alcuna civiltà extraterrestre?

Fonte: “Some of the universe’s stars have gone missing. But where did they go?” (traduzione: Alcune delle stelle dell’universo sono scomparse. Ma dove sono andate?) – Space.com.