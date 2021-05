Ultime Notizie » Charles Leclerc » Formula 1: La Ferrari di Leclerc in pole a Montecarlo

GP MONACO F1 – Grande stupore e felicità per i tifosi del cavallino rampante: incredibile pole position di Charles Leclerc a Montecarlo che riporta finalmente la Ferrari davanti a tutti sulla griglia di partenza (dopo un anno e sei mesi di astinenza). Il monegasco, che in una intervista ha dichiarato che sogna di vincere su questo circuito, dopo aver fatto segnare il miglior tempo, è anche andato a sbattere contro le barriere, provocando così la chiusura anticipata delle qualifiche del GP di Monaco quando mancavano 30″ al termine.

Al suo fianco in prima fila la Red Bull di Max Verstappen. Terzo Bottas (Mercedes), davanti alla Ferrari di Carlos Sainz. Completano la top ten Norris, Gasly, Lewis Hamilton, Vettel, Perez e Giovinazzi.

Per Leclerc si tratta dell’ottava pole in carriera, la prima volta nel gran premio di casa.

Per la Ferrari è la 229° pole position ottenuta dopo 1 anno 6 mesi e 28 giorni. L’ultima volta è stata ottenuta nel GP Messico 2019 sempre con Charles Leclerc.

L’ultima pole Ferrari a Monaco

L’ultima pole Ferrari a Monaco risaliva al 2017 con Raikkonen davanti a Vettel, in una prima fila tutta rossa.

La partenza del Gran Premio di Monaco 2017, l'ultima Monaco trasmessa sulla Rai. Attenzione: questo video contiene due Ferrari in prima fila. Potrebbe farvi piangere tantissimo. #MonacoGP pic.twitter.com/oolE4HIRUf — Rai F1 Out of Context (@F1RaiContext) May 19, 2021

E’ stata anche l’ultima volta che Il Gran Premio di Montecarlo è stato trasmesso in diretta streaming dalla Rai.

Dove vedere il Gran Premio di Monaco in Streaming e TV

La partenza del Gran Premio di Monaco di Formula 1, con la gara in diretta domenica dalle 15:00 italiane, verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201 della piattaforma Sky) e Sky Sport F1 (canale 207 della piattaforma Sky) e su TV8 (121 di Sky e 8 del Digitale Terrestre). Live streaming su Sky Go (visione gratis per gli abbonati), su Now (a pagamento per tutti) e in chiaro sul sito internet di TV8.