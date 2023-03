Ultime Notizie » A che ora gioca la Nazionale » Italia-Inghilterra Streaming Gratis, dove vedere Diretta TV e formazioni

Prima assoluta della Nazionale italiana di calcio allo Stadio Maradona di Napoli: questa sera di gioca Italia-Inghilterra con fischio d’inizio alle ore 20:45 e con diretta streaming con i servizi digitali di Rai Uno. Primo appuntamento del Girone C (completato da Macedonia del Nord, Ucraina e Malta) delle Qualificazioni agli Europei di Germania 2024.

L’Italia sta continuando la sua serie di imbattibilità contro l’Inghilterra, con sei partite consecutive senza sconfitta (due vittorie e quattro pareggi). Gli Azzurri hanno anche avuto successo negli ultimi sei incontri casalinghi contro i “Tre Leoni”, vincendo quattro volte e pareggiando due. L’ultimo gol dell’Inghilterra contro l’Italia è stato segnato da Luke Shaw nella finale degli Europei del 2021, ma i “Tre Leoni” non sono riusciti a segnare in due partite successive contro gli Azzurri.

L’Italia ha vinto tutte le ultime 14 partite di qualificazione agli Europei, segnando in media 3,1 gol a partita. Tuttavia, la squadra non ha vinto a Napoli negli ultimi quattro incontri (tre pareggi e una sconfitta), e potrebbe perdere due partite consecutive per la prima volta dal 2014.

Inoltre, l’Italia ha mantenuto la porta inviolata in due partite consecutive, con Nicolò Barella che ha segnato otto gol e fornito cinque assist in 42 partite, secondi solo a Leonardo Bonucci tra i giocatori di movimento. Bonucci ha segnato l’ultimo dei suoi otto gol nella finale degli Europei contro l’Inghilterra e potrebbe diventare il primo difensore italiano a segnare più di un gol contro questa squadra.

Parliamo adesso di Harry Kane. L’Inghilterra ha affrontato l’Italia molte volte e in nessuna di queste occasioni Harry Kane è riuscito a segnare: l’attaccante del Tottenham è rimasto a secco in quattro partite contro gli Azzurri.

Le probabili formazioni di Italia-Inghilterra

Di seguito le

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Toloi, Acerbi, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Berardi, Retegui, Pellegrini. CT Roberto Mancini. A disposizione in panchina: Meret, Falcone, Darmian, Romagnoli, Scalvini, Emerson, Cristante, Tonali, Gnonto, Scamacca, Pafundi, Politano.

INGHILTERRA (4-3-3): Pickford; Walker, Maguire, Stones, Shaw; Rice, Bellingham, Henderson; Saka, Kane, Foden. CT Gareth Southgate. A disposizione in panchina: Ramsdale, Forster, Chilwell, James, Trippier, Guehi, Dier, Gallagher, Phillips, Grealish, Toney, Maddison.

Arbitro: Srdjan Jovanovic (Serbia). Guardalinee: Stojkovic-Mihajlovic (Serbia). IV Uomo: Simovic (Serbia). VAR: Kwiatkowski (Polonia). Assistente VAR: Lasyk (Polonia).

Dove vedere Italia-Inghilterra Streaming Gratis e Diretta TV

La sfida della Nazionale Italiana sarà trasmessa in esclusiva in chiaro e in tempo reale sul canale Rai Uno, con la possibilità di seguire il match anche attraverso il servizio di streaming gratuito offerto da Rai Play. L’applicazione può essere scaricata su dispositivi mobili o smart tv, oppure si può accedere al portale tramite pc o notebook. La telecronaca dell’incontro tra Italia e Inghilterra sarà affidata ad Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro.