QUALIFICAZIONI EURO 2024 – L’Italia si prepara ad affrontare l’Inghilterra in un importante “test della verità” a Wembley dopo la facile vittoria contro Malta. La Nazionale di Spalletti ha reagito bene al caso scommesse, ma la partita contro l’Inghilterra sarà decisiva per valutare le potenzialità del gruppo e la qualificazione a Euro 2024. Spalletti apporterà alcune modifiche alla squadra, cercando di dare maggiore fisicità e gamba.

La Nazionale si qualifica se…

L’Italia ha tre partite rimanenti contro Inghilterra, Repubblica di Macedonia del Nord e Ucraina per qualificarsi a Euro 2024. Attualmente si trovano al secondo posto nel girone, a pari punti con l’Ucraina ma con una partita in più. Devono ottenere 4 punti nelle prossime partite e non perdere contro l’Ucraina nell’ultimo scontro diretto. Altrimenti, possono battere Inghilterra e Repubblica di Macedonia del Nord e pareggiare contro l’Ucraina se non ha vinto contro Malta.

A che ora gioca la Nazionale

In alternativa, possonocontro l’Ucraina o arrivare allo stesso numero di punti nell’ultima partita e perdere lo scontro finale con meno di due gol di scarto.

Inghilterra-Italia si gioca martedì 17 ottobre 2023, il fischio d’inizio è fissato per le ore 20:45 allo stadio “Wembley” a Londra.

Dove vedere Inghilterra-Italia in tv e streaming

La partita di Wembley della Nazionale di calcio italiana verrà trasmessa in diretta e in chiaro dalla Rai su Rai 1, in diretta streaming su pc, tablet o smartphone tramite l’app RaiPlay.

Chi sarà l’arbitro della partita

Sarà il francese Clement Turpin l’arbitro della sfida tra Inghilterra e Italia, in programma martedì sera a Wembley e valida per le qualificazioni europee. Suoi assistenti i connazionali Nicolas Danos ed Erwan Finjean, quarto uomo Ruddy Buquet.