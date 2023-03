Ultime Notizie » A che ora gioca la Nazionale » Bonucci in dubbio contro l’Inghilterra, Retegui e Scamacca per l’attacco

Resta in dubbio per l’Italia il difensore e capitano Leonardo Bonucci in vista della partita di giovedì 23 contro l’Inghilterra per il primo appuntamento del Girone C delle Qualificazioni agli Europei di Germania 2024, duello in cui Mateo Retegio si contenderà il posto di centravanti con Gianluca Scamacca. Bonucci, difensore della Juventus, si è allenato da solo in palestra mentre i suoi compagni si sono allenati sotto la guida di mister Roberto Mancini presso il centro sportivo di Coverciano a Firenze.

Proprio in quell’allenamento Mancini si è alternato ancora con Retegui e Scamacca, attaccante del West Ham inglese che ha giocato 9 partite in azzurro ma per ora non è mai riuscito a segnare. Retegui, attaccante 23enne del Boca Júniors in prestito al Tigre, è stato convocato per la prima volta insieme a Waldimiro Falcone, portiere del Lecce, e Alessandro Buongiorno, difensore del Torino.

Altri dubbi in attacco sono guidati da Domenico Berardi, Matteo Politano e Lorenzo Pellegrini, tutti davanti al giovane Degnand Gnonto, mentre Mancini ha messo alla prova l’italo-brasiliano

conal centro della difesa. Inoltre,hanno coperto le fasce, mentre, l’italo-brasilianohanno condiviso il centrocampo.

Mancini definirà la formazione per la partita di giovedì (fischio d’inizio alle ore 20:45 con diretta streaming con i servizi digitali di Rai Uno) allo stadio Diego Maradona nell’allenamento a porte chiuse in programma questo mercoledì, mentre la delegazione si recherà a Napoli il giorno successivo.

La partita contro l’Inghilterra, guarda caso una riedizione della finale di Euro 2020 vinta dall’Italia, sarà la prima assoluta per gli azzurri allo stadio intitolato a Maradona, scomparso il 25 novembre 2020.