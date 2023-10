CALCIO NAZIONALE – Luciano Spalletti ha commentato il caso scommesse e il blitz degli investigatori a Coverciano per Nicolò Zaniolo e Sandro Tonali. Ha espresso amarezza per l’accaduto e ha sottolineato l’importanza di proteggere i giovani dai rischi di cadere in tentazioni simili. Ha elogiato i due giocatori e ha affermato che la decisione della Federazione di non farli giocare è giusta. Infine, ha dichiarato che la squadra italiana rimarrà forte nonostante le assenze e che cercherà di vincere senza cercare scuse.

A che ora gioca la Nazionale: Italia-Malta si gioca sabato 14 ottobre alle ore 20:45 italiane con diretta in chiaro tv su Rai Uno e streaming gratis online su RaiPlay.

Spalletti senza Chiesa e Zaccagni

L’attaccante Federico Chiesa non sarà presente nella Nazionale di Luciano Spalletti a causa di un affaticamento muscolare. Anche Mattia Zaccagni della Lazio non parteciperà al match contro Malta per motivi non specificati. Il comunicato dalla FIGC: “Mattia Zaccagni non partirà in direzione del capoluogo pugliese e resterà al Centro Tecnico Federale, dove proseguirà ad allenarsi con uno staff dedicato“.