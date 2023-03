Ultime Notizie » Counter-Strike » Counter-Strike 2: quali novità offre il nuovo Videogioco

La compagnia tecnologica Valve ha reso noto in data mercoledì il lancio di Counter-Strike 2 (CS2), che, secondo i programmatori, rappresenta “l’avanzamento tecnico più significativo nella storia del videogioco” e promette nuove funzionalità che rivoluzioneranno l’esperienza dell’utente.

Come annunciato dall’azienda, è stato rilasciato un “test limitato” di CS2, compatibile esclusivamente con Windows e con accesso consentito solo ai giocatori selezionati. La versione completa verrà rilasciata al pubblico quest’estate.

Quali sono le caratteristiche migliorate?

Tra le novità più importanti troviamo il miglioramento di alcune delle principali meccaniche di gioco e i “sub-tick update (intervalli di tempo), che permetteranno ai server di riconoscere il momento esatto in cui inizia il movimento, viene sparato o lanciata una granata”.

Today we're excited to announce Counter-Strike 2. Counter-Strike 2 is an overhaul to every system, every piece of content, and every part of the C-S experience. First, let's talk about smoke grenades: pic.twitter.com/iTtguRHJ0S — CS2 (@CounterStrike) March 22, 2023

Inoltre, sono state introdotte mappe rinnovate e più dettagliate “che includono un sistema di rappresentazione grafica basato sulla fisica prodotta dai materiali”, tenendo conto di “illuminazione e riflessi”.

Location, location, location. Maps in Counter-Strike are core to the game, and maps in Counter-Strike 2 are being improved in every way: pic.twitter.com/P4oMQslaKB — CS2 (@CounterStrike) March 22, 2023

In aggiunta, sono stati promessi effetti visivi più realistici e ad alta definizione, in modo che “acqua, esplosioni, fuoco, fumo, lampi ed effetti di impatto”, tra gli altri elementi, “appaiano e si comportino in modo completamente nuovo”.

Inoltre, tutti gli oggetti di inventario collezionati in Counter-Strike: Global Offensive possono essere utilizzati in CS2. “Tutte le armi sono state aggiornate con modelli ad alta risoluzione e alcune delle finiture utilizzano questi nuovi modelli”, ha dichiarato Valve.