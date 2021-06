Ultime Notizie » Calcio Oggi Sky » Svizzera-Turchia Streaming Gratis e Diretta TV, dove vederla

Dove vedere Svizzera Turchia Streaming live e diretta Sky tv. Nel girone dell’Italia (impegnata contro il Galles a Roma alle 18), Svizzera-Turchia si affrontano per giocarsi le ultime chance di qualificazione agli ottavi degli Europei di calcio Euro 2020. Petkovic deve assolutamente vincere e punta su Seferovic e Embolo, nella Turchia confermato Under. Si gioca oggi domenica 20 giugno alle ore 18:00 italiane, in contemporanea a Italia-Galles.

La situazione in classifica del Gruppo A: Italia 6 punti, Galles 4, Svizzera 1, Turchia sero. La Svizzera può arrivare tra le prime due se vince e il Galles perde (in questo caso si terrà conto della differenza reti), ma sarà eliminata se perde.

Svizzera Turchia formazioni ufficiali



Lanon può arrivare tra le prime due e deve battere la Svizzera per arrivare terza.​

SVIZZERA (3-4-1-2): Sommer; Elvedi, Akanji, Rodriguez; Widmer, Freuler, Xhaka, Zuber; Shaqiri; Seferovic, Embolo. Allenatore Petkovic.

TURCHIA (4-2-3-1): Cakir; Celik, Soyuncu, Demiral, Muldur; Kahveci, Ayhan; Tufan, Calhanoglu, Under; B Yilmaz. Allenatore Gunes.

Dove vedere Svizzera Turchia streaming gratis e diretta tv Sky Sport



La diretta tv di Svizzera Turchia viene trasmessa su Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite e internet). Streaming Gratis per gli abbonati su SkyGo (link skygo.sky.it), a pagamento per tutti con NOW.