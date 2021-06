Ultime Notizie » Austria » Italia-Austria Streaming e Diretta TV, dove vederla Gratis

Dove vedere Italia Austria streaming live e diretta tv. La Nazionale azzurra di Roberto Mancini affronta l’Austria allenata dal commissario tecnico Franco Foda nel secondo incontro della parte alta del tabellone degli ottavi degli Europei di calcio Euro 2020.

Si gioca i uno stadio di Wembley sold out: la capienza consentita è di poco meno di 22mila spettatori, pari al 25% della capienza totale. E’ prevista la presenza di circa 1200 tifosi italiani, tutti residenti in UK. L’Austria è la terza nazionale più affrontata dall’Italia nella sua storia (37 volte), dietro a Francia (39) e Svizzera (59): 17 i successi azzurri, di fronte ad 8 pareggi e 12 vittorie austriache.

ELiminazione diretta: chi vince giocherà ai quarti di finale contro la vincente di Belgio-Portogallo in programma domani sera a Siviglia. Calcio d’inizio oggi sabato 26 giugno 2021 alle ore 21:00 italiane allo stadio Wembly di Londra.

Dove vedere Italia Austria streaming gratis e diretta tv

La diretta tv di Italia Austria questa sera alle ore 21:00 italiane viene trasmessa in chiaro su Rai 1 (visibile anche in HD sul canale 501) e in streaming gratis online per tutti su Rai Play (link www.raiplay.it). La partita è disponibile anche su Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Streaming Gratis per gli abbonati su SkyGo (link skygo.sky.it).

Le probabili formazioni di Italia Austria

Il tecnico della Nazionale Roberto Mancini a poche ore dal fischio d’inizio: “Giocheremo in uno stadio fantastico, un tempio così merita rispetto e sarà necessario giocare bene. L’obiettivo è tornare qui. Fino a oggi mi sono divertito molto e voglio continuare a farlo. Formazione? Ho qualche dubbio [..] Siamo tranquilli, possiamo contare su giocatori bravi. Chiunque giocherà continuerà a fare quel che ha fatto fino ad oggi. Aspettiamo domani per i dubbi, vediamo domani ma pressappoco ci siamo”

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Ciro Immobile, Lorenzo Insigne. Allenatore Roberto Mancini. In dubbio: Florenzi (polpaccio), Chiellini (coscia). Diffidati: Pessina.

Franco Foda, commissario tecnico dell’Austria: “Penso che l’Italia sia stata la più convincente: anche nella terza gara, dove ha cambiato, ha giocato bene. E’ un’insidia. E’ un peccato non esserci allenati a Wembley, il fatto che non ci siano tifosi. L’Italia ha rispetto per noi, sono certo: ci avranno analizzati […] Battere gli Azzurri? Non sarei per niente dispiaciuto o triste anche se mio padre è italiano. Vivo in Austria, sono il Ct dell’Austria e abbiamo già scritto la storia per essere agli ottavi. Sarei contentissimo di andare ai quarti battendo l’Italia”.

AUSTRIA (4-3-2-1): Bachmann; Lainer, Dragović, Hinteregger, Alaba; Laimer, Grillitsch, X. Schlager; Sabitzer, Baumgartner; Arnautović. Allenatore Franco Foda. Indisponibili: Lazaro (coscia). Diffidati: Alaba, Bachmann, Lainer.

Arbitro: Anthony Taylor (Inghilterra). Sarà assistito dai suoi connazionali Gary Beswick e Adam Nunn mentre il quarto uomo sarà lo svizzero Sandro Schaerer.

Statistiche: dopo il Galles ci eravamo lasciati così



11a vittoria consecutiva per gli Azzurri: 32 gol fatti, nessuno subito.