Ultime Notizie » Calcio Oggi Sky » Partite Streaming Oggi: dove vedere Italia-Galles Svizzera-Turchia. Stasera Venezuela-Ecuador

Dove vedere le partite di calcio oggi in tv: Italia-Galles e Svizzera-Turchia (Euro 2020) di oggi domenica 20 giugno 2021. Ecco il programma odierno con orario d’inizio, canale tv, link e tutte le informazioni per vedere partite di calcio oggi in tv su Sky.

Italia e Galles si sfidano per il 1° posto nella 3a e ultima giornata del Girone A degli Europei. Azzurri con la fascia di lutto al braccio per la morte di Boniperti. Si giocheràa alle 18 ancora una volta allo Stadio Olimpico di Roma. Svizzera-Turchia si affrontano a Baku per la terza giornata del Gruppo A. Praticamente uno spareggio tra le due squadre per ambire al passaggio agli ottavi di finale. Fischio d’inizio alle ore 21.

Euro 2020, il calendario Sky partite oggi in tv



Italia-Galles (Gruppo A), ore 18:00. La partita sarà visibile su Rai Uno in chiaro (numero 1 e 501 HD del digitale terrestre), Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite). Svizzera-Turchia (Gruppo A), ore 21:00. La partita sarà visibile su Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite).

Dove specificato si potrà seguire l’incontro anche in diretta streaming online, gratuitamente su RaiPlay e solo per gli abbonati su SkyGo e NOW.

NB: I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.

