La possibile Invasione Aliena prevista da ChatGPT

L’Intelligenza Artificiale ha sorpreso nuovamente il mondo con una nuova previsione: come sarebbe un’invasione aliena del pianeta Terra. Attraverso lo strumento virtuale ChatGPT, gli utenti hanno potuto avvicinarsi ad un’ipotetica invasione aliena, composta da due fasi terrorifiche.

Le due fasi

La prima fase, secondo l’IA, sarebbe l’intervento nelle comunicazioni del mondo, impedendo alla difesa terrestre di fare qualcosa al riguardo. Successivamente, gli alieni controllerebbero completamente le risorse naturali del pianeta, inclusa l’acqua, l’aria e la terra. In questo modo, tutta la popolazione sarebbe a mercé degli extraterrestri, che distruggerebbero tutta la civiltà raggiunta fino ad oggi.

La crescente preoccupazione per i progressi dell’Intelligenza Artificiale

È importante sottolineare che non si sa ancora con certezza se esistano o meno gli extraterrestri, ed è una delle grandi domande dei scienziati e del mondo in generale. Nonostante ciò, ci sono portali specializzati e persone che si dedicano a studiare le presunte apparizioni di UFO e alieni in varie regioni del pianeta. Inoltre, un utente su TikTok che afferma di essere un viaggiatore nel tempo ha espresso che nel 2671 la Terra sarebbe invasa dagli extraterrestri.

Dopo questa affermazione, il Pentagono ha pubblicato informazioni sulla presenza di un’astronave madre che orbita nel sistema solare a causa della presenza anomala di molti asteroidi. Tuttavia, è importante sottolineare che queste informazioni sono state travisate da coloro che sono convinti dell’esistenza di esseri provenienti da altri pianeti.

La possibile invasione aliena prevista da ChatGPT

Negli ultimi mesi, l’IA ha ricreato centinaia di scenari e trasformato volti e luoghi per mostrarli in modo inimmaginabile. Papa Francesco con look sportivi e la produzione artificiale di musica di artisti già deceduti hanno fatto sì che la società inizi a chiedersi fino a dove può arrivare questo strumento virtuale.

La possibile invasione aliena prevista da ChatGPT è solo una delle molte possibilità che l’Intelligenza Artificiale può generare in futuro. È importante che l’umanità continui ad esplorare le possibilità di questa tecnologia, ma sempre tenendo conto dei suoi limiti e delle implicazioni etiche e sociali che comporta il suo utilizzo.

Last Stand | Cortometraggio di fantascienza realizzato con l’intelligenza artificiale

