Cosa ha detto veramente Donald Trump sugli Alieni e l'UFO di Roswell.

Il presidente degli Stati Uniti ha parlato con suo figlio Donald Trump Jr. in un’intervista speciale per la festa del papà sul suo canale YouTube ufficiale, dove afferma di avere informazioni sugli alieni, ma rifiuta di rivelare i segreti dell’incidente di Roswell.

L’8 luglio 1947, il quotidiano locale Roswell Daily Record pubblicò una storia in prima pagina intitolata “RAAF cattura un disco volante in un ranch nella regione di Roswell”, ed è così che iniziò la leggenda del più famoso incidente UFO degli Stati Uniti.

Oggi, il cosiddetto “incidente di Roswell” è considerato da molti teorici della cospirazione una delle prove più ovvie che il governo degli Stati Uniti abbia nascosto l’esistenza della vita extraterrestre sulla Terra. A causa della grande popolarità che circonda l’incidente di Roswell, la città è diventata il “Ground Zero” per gli amanti degli UFO.

Ogni anno, nell’anniversario della storia, migliaia di persone si riuniscono al Festival degli UFO. Lì possono dissezionare corpi estranei simulati e partecipare a esperimenti scientifici. Tuttavia, quello che è successo l’anno scorso è stato davvero inaudito.

Un gruppo di Facebook chiamato “Assalto Area 51, non possono fermarci tutti” ha organizzato uno strano evento attorno all’Area 51. Più di due milioni di persone hanno confermato la loro partecipazione, con l’intenzione di rivelare i segreti dell’esistenza extraterrestre. Il fatto ha dimostrato che l’incidente di Roswell è ancora molto presente nella nostra vita.

Ma se tutto ciò che sta accadendo in questo 2020 non fosse abbastanza, ora Donald Trump ha riconosciuto di avere informazioni sugli alieni, dal momento che ha lasciato intendere di poter declassificare i file dell’incidente di Roswell.

Il presidente degli Stati Uniti ha parlato con suo figlio Donald Trump Jr in un’intervista speciale per la festa del papà sul suo canale YouTube ufficiale. Durante la conversazione di 20 minuti, Don Jr. chiede se il Presidente prenderà in considerazione di farci sapere se esistono gli alieni prima della fine del suo mandato.

“Questa è l’unica cosa che voglio davvero sapere”, ha detto Don Jr “Potresti aprire i Files Segreti di Roswell e dirci cosa sta davvero succedendo?”.

Roswell è considerato uno degli incidenti UFO più importanti della storia.

Il fatto accadde nel 1947, quando un allevatore scoprì un misterioso oggetto volante non identificato nella sua fattoria nel New Mexico. L’aeronautica americana ha dichiarato che si è schiantato un pallone meteorologico e poi ha cambiato la sua versione, ammettendo che faceva parte di un test nucleare segreto.

Tuttavia, molti hanno affermato che era tutto un insabbiamento del governo e che l’oggetto misterioso era un disco volante pieno di corpi extraterrestri che erano stati recuperati e portati nell’Area 51. In precedenza Trump aveva suggerito che avrebbe rivelato al popolo americano informazioni su file classificati, compreso l’incidente di Roswell.

“Molte persone mi fanno questa domanda. Sembra una bella domanda”, rispose Trump a suo figlio. “Ci sono milioni e milioni di persone che vogliono andare lì, che vogliono vederlo. Non ti parlerò di quello che so, ma è molto interessante”.

E Trump ha aggiunto che “dovrà pensare” se declassificare o meno file più segreti.

Ma questa non è la prima volta che il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato l’anno scorso che non crede particolarmente agli alieni. Ha ammesso anche di tenere riunioni sugli avvistamenti UFO da parte della Marina

“Dicono, e ho visto, e ho letto, e ho ascoltato, e ho avuto un incontro molto breve al riguardo”, ha detto Trump l’anno scorso durante un’intervista con Fox News. “Ma la gente dice di vedere gli UFO. Ci credo? Non particolarmente”.

Ha anche commentato l’uscita del video del Pentagono all’inizio di aprile, definendolo un “video folle”. Il Dipartimento della Difesa ha deciso di declassificare i tre video dei piloti della US Navy che interagiscono con gli UFO. Le immagini hanno mostrato tre incidenti indipendenti relativi a “fenomeni aerei non identificati“, uno nel novembre 2004 e due nel gennaio 2015. Il Pentagono ha istituito un programma top-secret per indagare sugli UFO 10 anni fa chiamato “Programma di identificazione delle minacce aeronautiche avanzate (AATIP)”.

E, ultimo ma non meno importante, Trump ha introdotto la nuova US Space Force. Gli esperti hanno affermato che i piani del presidente Trump per la Forza Speciale riflettono la necessità di proteggere la Terra dagli alieni ostili.

Anche se potrebbe non esserci una connessione extraterrestre, ciò che è chiaro è che il presidente Trump sicuramente conosce tutti i segreti extraterrestri degli Stati Uniti. E forse, per essere rieletto, potresti decidere di rivelare la verità in cui viviamo alle minacce che affrontiamo.

