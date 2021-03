Ultime Notizie » Alieni » Alieni, Colonnello in pensione: “rapiti diversi militari USA”

Il caso menzionato dal colonnello è quello del sergente maggiore Jim Penniston e del secondo pilota John Burroughs. Entrambi hanno avvistato un piccolo UFO di forma triangolare che è atterrato nella foresta di Rendlesham. Questo posto è anche conosciuto come il “Roswell del Regno Unito”. Penniston riuscì ad avvicinarsi alla nave aliena finché non la toccò, sostenendo quanto fosse piccola l’astronave spaziale e che fosse ricoperta da strani geroglifici simili a quelli dell’Egitto.

La “scomparsa dei soldati” nel Regno Unito

In un video ritrovato si sente la voce di Charles Halt, allora colonnello della base, che esclama che Burroguhs “potrebbe essere stato rapito“. Ha anche avvertito della scomparsa di entrambi gli uomini “per diverse ore”. Ciò è specificato in un rapporto del quotidiano Sun Online. Va notato che nel rapporto ufficiale che Halt ha inviato al ministro della Difesa, queste dichiarazioni non compaiono. Quindi il sospetto di insabbiamento aumenta.

L’evento è avvenuto nel dicembre 1980, durante la Guerra Fredda. Nei boschi fuori dalle basi gemelle della NATO, la RAF Woodbridge e la RAF Bentwaters, Penniston e Burroughs stavano indagando su luci misteriose che avevano osservato da una delle basi. L’UFO responsabile delle luci è tornato 2 notti dopo e Halt, insieme a una squadra militare, è entrato nella foresta, sorpreso da un raggio “sparato” dall’oggetto non identificato, che ha colpito molto vicino a loro.

Halt è riuscito a registrare un audio dell’evento e ha scritto un memorandum con quello che è successo. Il documento è stato presentato al ministero della Difesa, il quale ha risposto che “non aveva alcun significato difensivo”. Si ritiene che l’UFO sia stato responsabile del rapimento di Burroughs e Penniston, che erano fuori comunicazione con la radio centrale per ore. Tuttavia, nessuno dei soggetti coinvolti ha rilasciato una dichiarazione al riguardo.

Nel 2010 Gary Heseltine, un ex detective della polizia britannica, ha pubblicato un video mentre camminava nei boschi con Halt per realizzare un documentario. Tuttavia, non è mai stato pubblicato. La moglie di Haseltine era responsabile della registrazione. Durante una delle pause, puoi vedere come la donna registra entrambi gli uomini nel tentativo di ricostruire la scena vissuta da Halt nel 1980.

Rapimento Alieni: le dichiarazioni del colonnello Halt



Nel video, Halt dice: “Burroughs potrebbe essere stato rapito, chi lo sa … Sai che è tempo sprecato, lo sappiamo? Non erano alla radio… tengono uomini nella foresta e non considerano quante ore sono spariti”.

Haseltine ha dichiarato a Sun Online:

“Mia moglie Lynn ha girato diversi video clip mentre camminavamo nel bosco. È stato solo di recente, rivedendoli di nuovo, che ho saputo dell’ammissione di Halt che Penniston e Burroughs erano fuori onda da diverse ore.

Ho fatto delle ricerche e mi sono reso conto che questa ammissione non era mai stata resa pubblica da Halt e quindi, a beneficio di promuovere il caso, ho deciso di rilasciare la clip”.

Il famoso ufologo e investigatore di eventi UFO, Nick Pope, ha espresso la propria opinione sulle dichiarazioni dell’ex detective:

“Questa è una dichiarazione bomba, proveniente da qualcuno che era il vice comandante di una delle basi militari più sensibili dell’alleanza NATO, al culmine della Guerra Fredda.

Una cosa è vedere un UFO, come hanno fatto Halt e gli uomini sotto il suo comando, ma un’altra è suggerire che uno dei tuoi uomini è stato rapito dagli alieni.

Poche settimane fa sarebbe sembrato assurdo che un alto ufficiale militare americano credesse a queste cose. Ma dopo le rivelazioni sul progetto UFO segreto del Pentagono. forse non è così strano, dopotutto. Detto questo, non mi è del tutto chiaro se Halt sia serio, speculando o semplicemente facendo un commento ironico”.

Questo evento che vi abbiamo raccontato, è uno dei più enigmatici del mondo della ufologia e uno dei più rilevanti successi nel Regno Unito. Il fatto che il Colonnello Charles Halt parli direttamente su un tema relazionato agli UFO ci fa capire che questi casi continuano a succedere… ma per qualche ragione vengono ancora nascosti al pubblico.