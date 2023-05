Ultime Notizie » Cancellate » Recinzioni: ecco i prodotti più richiesti per incrementare la sicurezza

Le recinzioni sono da sempre sinonimo di sicurezza, dato che sono strutture funzionali e resistenti, in grado di delimitare al meglio gli spazi, proteggere contesti pubblici e privati dalle intrusioni di malintenzionati e valorizzare l’outdoor in cui vengono inserite.

Al giorno d’oggi, è possibile trovare sul mercato diverse tipologie di recinzioni: in fase di scelta sarà quindi importante valutare attentamente una serie di fattori, a partire dalle dimensioni dell’area da delimitare fino ad arrivare allo stile dell’ambiente in cui la recinzione andrà a essere installata.

A chi rivolgersi per l’installazione di una recinzione

Per trovare soluzioni di qualità è bene rivolgersi a professionisti che sappiano supportare gli utenti nella scelta dell’articolo più in linea con le proprie necessità.

Tra questi, si distinguono gli esperti di Reti Rusconi, azienda specializzata con oltre 60 di esperienza nel settore, la cui qualità è riconosciuta anche a livello internazionale dalla certificazione ISO 9001:2015.

Nel dettaglio, i prodotti per recinzioni realizzati in italia reti rusconi sono in grado di coniugare al meglio estetica, funzionalità e resistenza, risultando indicati per essere installati nei contesti più diversi.

Infatti, si tratta di soluzioni perfette per le abitazioni private, così come per il commerciale, la logistica e i magazzini.

Per disporre comodamente di una panoramica completa della proposta dell’azienda è possibile visitare anche il sito web ufficiale, retirusconi.it, che ospita anche uno shop per consentire l’acquisto dei prodotti direttamente online.

Inoltre, sempre attraverso il portale si può compilare un form per entrare in contatto con il team di Reti Rusconi: si tratta di un’opportunità messa a disposizione di chiunque abbia bisogno di una soluzione su misura e di chi, più in generale, abbia bisogno di assistenza nella scelta della recinzione più indicata per le proprie esigenze.

I diversi tipi di recinzioni disponibili sul mercato

Al giorno d’oggi, è possibile trovare sul mercato recinzioni a rete oppure a pannello.

Le prime a loro volta possono essere suddivise tra soluzioni a maglia sciolta, a torsione oppure annodata, e modelli elettrosaldati.

Le recinzioni a maglia sciolta risultano indicate per numerosi contesti, come per esempio terreni dalla conformazione irregolare, aree con dislivelli anche importanti ma anche zone del tutto pianeggianti. In più, possono essere installate senza difficoltà anche su superfici rialzate, come per esempio i muretti.

Anche le recinzioni elettrosaldate possono essere impiegate in tutte queste circostanze. In più la loro grande resistenza le rende perfette anche per delimitare costruzioni che sorgono su territori estremamente scoscesi oppure all’interno di aree boschive.

Le recinzioni a pannello presentano una grande versatilità, infatti la loro lunghezza può essere determinate al taglio, tenendo conto delle caratteristiche specifiche dell’area da proteggere, in più si differenziano anche per le diverse varietà di interassi che possono presentare. Possono essere installate per delimitare tanto un’abitazione privata quanto costruzioni di tipo industriale e aree verdi.

Installare una recinzione robusta, durevole e di grande impatto estetico è fondamentale per accrescere il livello di sicurezza, tuttavia è altrettanto importante avvalersi anche di altre risorse. Infatti, giocano un ruolo altrettanto importante anche altre tipologie di prodotti, tra cui cancellate e cancelli: a questo proposito, per quanto riguarda questi ultimi è possibile scegliere tra modelli scorrevoli oppure a battente, che possono avere una oppure due ante.