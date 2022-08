Ultime Notizie » Calcio d'Estate » Inter-Villarreal Streaming TV, dove vederla Gratis

Calcio d’estate: Inter-Villarreal streaming e diretta tv. Ultima amichevole dei nerazzurri di Inzaghi prima dell’esordio in campionato contro il Lecce. Inter allo stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia di Pescara senza Brozovic per un fastidio muscolare, nulla di grave. Per Inzaghi l’appuntamento di stasera arriva dopo un trittico di fuoco con le francesi Monaco (2-2), Lens (persa 1-0) e Lione (2-2).

La partita Inter-Villarreal si giocherà oggi sabato 6 agosto 2022 alle ore 20:30 italiane. Andiamo adesso a scoprire dove vedere Inter-Villarreal streaming e diretta tv.

Inter-Villarreal probabili formazioni

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Calhanoglu, Asllani, Barella, Dimarco; Lukaku, Lautaro Martinez. Allenatore Simone Inzaghi.

Villarreal (4-3-3): Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Estupiñán; Coquelin, Capoue, Parejo; Morales, Gerard Moreno, Dia. Allenatore Unai Emery Etxegoien.

Dove vedere Inter-Villarreal in TV

Inter-Villarreal in tv grazie a Inter TV visibile anche sulle piattaforme Sky o DAZN.

Dove vedere Inter-Villarreal Streaming

non viene trasmessa. Al termine della sfida ampio post-partita, con collegamenti con l’Adriatico, le interviste e gli highlights del match.

Inter-Villarreal streaming online gratis sul nuovo digital ecosystem dell’Inter. Basterà scaricare l’app ufficiale nerazzurra o accedere al sito web inter.it. Necessaria la registrazione che è gratuita. Dopodiché, il match sarà visibile gratuitamente, in Italia e all’estero. I tifosi nerazzurri potranno scegliere la telecronaca in italiano (con la voce di Roberto Scarpini) o in inglese (con quella di Thomas Lawrence).

Come vedere Inter-Villarreal streaming gratis alternativa Online



Non ci sono alternative per vedere la partita Inter-Villarreal online. Rojadirecta, infatti, è ancora considerata illegale in Italia. Quando vi collegate a internet ricordatevi sempre di avere una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto l’arco della navigazione (info qui).