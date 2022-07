Ultime Notizie » Barcellona » Barcellona-Juventus Streaming TV, dove vederla Gratis

Calcio d’estate: Barcellona-Juventus streaming e diretta tv. L’estate si infiamma negli States: al Cotton Bowl di Dallas si gioca Barcellona-Juve, una sfida che riporta alla mente tante notti di Champions League. Dopo il 2-0 sul Chivas la Vecchia Signora continua la sua tourneé “Soccer Champions Tour” negli Stati Uniti sfidando il Barcellona dei vari Kessié, Lewandowski, Raphinha e Christensen, tutti nuovi acquisti a disposizione del tecnico Xavi.

L’ultima volta di Barcellona-Juventus risale a un anno fa: nell’estate del 2021 la squadra allora allenata da Ronald Koeman si è imposta per 3-0 su quella di Allegri nel Trofeo Gamper, andando a segno nel primo tempo con Depay e arrotondando il punteggio nella ripresa grazie a Braithwaite e Riqui Puig. Andiamo a scoprire dove vedere Barcellona-Juventus streaming e diretta tv.

Barcellona-Juventus probabili formazioni

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Araujo, Christensen, Eric Garcia, Jordi Alba; Gavi, Busquets, Pedri; Raphinha, Lewandowski, Ansu Fati. Allenatore Xavi.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Danilo, Bonucci, Alex Sandro; Zakaria, Locatelli, Pogba; Di Maria, Vlahovic, Kean.

Dove vedere Barcellona-Juventus in TV

Allenatore Max Allegri.

Barcellona-Juventus in tv grazie a DAZN, visibile anche sulle moderne smart tv compatibili con la app, con collegamenti pre-partita per scoprire le ultime notizie dagli spogliatoi. La telecronaca in diretta avrà inizio con il via dell’arbitro che verrà dato alle ore 2:30 italiane di mercoledì 27 luglio 2022. La partita non viene trasmessa in chiaro.

Dove vedere Barcellona-Juventus Streaming

Barcellona-Juventus streaming online gratis per gli abbonati a DAZN, su tutti i dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad scaricando la app per sistemi iOS e Android, e su pc e notebook semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

Come vedere Barcellona-Juventus streaming gratis alternativa Online



Non ci sono alternative per vedere la partita Barcellona-Juventus online. Rojadirecta, infatti, è ancora considerata illegale in Italia. Quando vi collegate a internet ricordatevi sempre di avere una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto l’arco della navigazione (info qui).