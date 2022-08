Calcio d’estate: Napoli-Espanyol streaming e diretta tv. Alle ore 19:00 di questa sera, sabato 6 agosto 2022 (un’ora prima dell’inizio di Inter-Villarreal in diretta streaming su InterTV), il Napoli giocherà la sua quarta amichevole a Castel di Sangro (L’Aquila), l’ultima prima dell’inizio del campionato di Serie A (guarda il calendario di Serie A): la sfidante di oggi è l’Espanyol.

Il Napoli arriva dal successo per 3-1 sul Girona e oggi Spalletti presenterà la formazione tipo senza i vari Ospina, Koulibaly, Ghoulam, Mertens e Insigne, i quali hanno cambiato casacca durante il calciomercato estivo. Andiamo a scoprire dove vedere Napoli-Espanyol streaming gratis e diretta tv.

Napoli-Espanyol: probabili formazioni squadra napoletana

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Fabian Ruiz; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore Spalletti.

Espanyol (4-3-3): Lecomte; Gil, Cabrera, Recasens, Puig; Souza, Darder, Bare; Embarba, Joselu, Puado. Allenatore Vicente Moreno Peris.

Dove vedere Napoli-Espanyol in TV

Napoli-Espanyol in tv sui canali digitali di Sky Sport (numero 251 del satellite). La partita sarà acquistabile in in modalità pay per view al costo di 2,99 euro (Primafila con codice d’acquisto in PPV 451790) e anche sulla pagina ufficiale Facebook del Napoli con collegamenti

Dove vedere Napoli-Espanyol Streaming

per scoprire le ultime notizie dagli spogliatoi che comincerà alle 18:45. La telecronaca in diretta avrà inizio con il via dell’arbitro che verrà dato alledi sabato 6 agosto 2022.non viene trasmessa

Napoli-Espanyol streaming online gratis non disponibile questa volta per gli abbonati a Sky Go, su tutti i dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad scaricando la app per sistemi iOS e Android, e su pc e notebook semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma. Quindi non sarà visibile in streaming con Sky Go o Now.

Come vedere Napoli-Espanyol Streaming alternativa Online: e Rojadirecta?



La sola alternativa per vedere la partita Napoli-Espanyol online sarà disponibile sulla pagina Facebook del Napoli. Non è possibile assistere alla sfida degli azzurri su Sky Go o Now TV, applicazioni riservati agli abbonati Sky. Rojadirecta, infatti, è ancora considerata illegale in Italia. Quando vi collegate a internet ricordatevi sempre di avere una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto l’arco della navigazione (info qui).