DIRETTA JUVE – La partita amichevole Juventus-Atletico Madrid, in programma domani sera al Bloofield Stadium di Tel Aviv, è stata annullata a causa delle operazioni militari nella Striscia di Gaza: si è verificata un’escalation di violenze che ha causato almeno 8 vittime e più di 40 feriti, secondo un bilancio diffuso dalle autorità

palestinesi.

I dubbi della società bianconera sulla sicurezza hanno spinto gli organizzatori ad annullare l’incontro, vista anche l’indisponibilità dei Colchoneros di prendere il volo aereo che li portasse in Israele senza avere la certezza che si giocasse. L’Atletico Madrid si è detto disponibile di giocare contro la Juventus in un’altra sede che potrebbe essere anche l’Allianz Stadium di Torino: stesso orario (20:45 italiane in diretta streaming su Sky) ma a porte chiuse. La decisione finale nelle prossime ore.