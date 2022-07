Ultime Notizie » Calcio d'Estate » Inter-Lione Streaming TV, dove vederla Gratis

Calcio d’estate: Inter-Lione streaming e diretta tv. Anche per le amichevoli estive dell’Inter è arrivato il momento di far salire l’asticella del livello della squadra che affronta. Questa sera è l’ora della formazione francese del Lione quando mancano due settimane a sabato 13 agosto, quando cioè i nerazzurri esordinaranno in campionato esordirà in campionato sul campo del neopromosso Lecce.

La partita Inter-Lione si giocherà oggi sabato 30 luglio 2022 alle ore 20:30 italiane all’Orogel Stadium-Dino Manuzzi di Cesena. L’amichevole sarà diretta dall’arbitro Marco Piccinini della sezione di Forlì. Andiamo adesso a scoprire dove vedere Inter-Lione streaming e diretta tv.

Inter-Lione probabili formazioni

Inter (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Lazaro; Lukaku, Lautaro. Allenatore Simone Inzaghi.

Lione (4-3-3): Lopes; Gusto, Mendes, Lukeba, Henrique; Paqueta, Lepenant, Reine-Adelaide; Martins, Lacazette, Toko Ekambi. Allenatore Peter Bosz.

Dove vedere Inter-Lione in TV

Inter-Lione in tv grazie a DAZN, visibile anche sulle moderne smart tv compatibili con la app, con collegamenti pre-partita per scoprire le ultime notizie dagli spogliatoi.

Dove vedere Inter-Lione Streaming

La telecronaca in diretta avrà inizio con il via dell’arbitro che verrà dato alledi sabato 30 luglio 2022, 15 minuti dopo l’inizio di Tottenham-Roma non viene trasmessa

Inter-Lione streaming online gratis per gli abbonati a DAZN, su tutti i dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad scaricando la app per sistemi iOS e Android, e su pc e notebook semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

Come vedere Inter-Lione streaming gratis alternativa Online



Non ci sono alternative per vedere la partita Inter-Lione online. Rojadirecta, infatti, è ancora considerata illegale in Italia. Quando vi collegate a internet ricordatevi sempre di avere una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto l’arco della navigazione (info qui).