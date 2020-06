Inter Sampdoria Streaming Gratis e Diretta TV – Tutto pronto per vedere Inter Sampdoria ⚽ oggi domenica 21 giugno 2020 alle ore 21:45, partita valida come ultimo recupero che completa la 25a giornata di Serie A, troncata a metà a fine febbraio per i problemi che tutti sappiamo relativi al Covid-19.

Dopo il successo sul Verona nell’ultima gara disputata in campionato, la Sampdoria potrebbe ottenere due vittorie di fila in Serie A per la prima volta dal marzo 2019. Questa sfida vede affrontarsi la squadra che è rimasta più minuti in vantaggio in questa Serie A (Inter, 1024) e quella che ci è rimasta meno (Sampdoria, 156). Antonio Conte ha perso le ultime due partite di Serie A, contro Lazio e Juventus: solo una volta il tecnico leccese ha registrato tre sconfitte di fila nella competizione, sulla panchina dell’Atalanta nel 2009.

Dove vedere Inter Sampdoria Streaming Gratis Link alternativo a Rojadirecta.

Inter Sampdoria ⚽ in diretta tv con i canali di Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Inter Sampdoria in diretta streaming su SkyGo, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata. Inter Sampdoria non viene trasmessa in chiaro.

Inter Sampdoria: probabili formazioni.



Inter (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Borja Valero, Young; Eriksen; Lautaro Martínez, R Lukaku. Allenatore Conte. Squalificati: Padelli. Indisponibili: Vecino, Godin, Sensi, Brozovic.

Sampdoria (3-5-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli; Depaoli, Ekdal, Vieira, Linetty, Murru; Ramirez, Gabbiadini. Allenatore Ranieri. Squalificati: nessuno. Indisponibili: A Ferrari, Colley, Quagliarella.