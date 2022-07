Ultime Notizie » Calcio d'Estate » Tottenham-Roma Streaming Gratis, dove Diretta TV

Calcio d’estate: Tottenham-Roma streaming e diretta tv. Roma e Tottenham volano in Israele, ad Haifa, per un’amichevole pre-season parte della I-Tech Cup. Sarà José Mourinho contro Antonio Conte, una delle rivalità più forti dell’ultimo decennio calcistico.

Penultima amichevole stagionale per la squadra del Special One: match molto utile per testare la condizione dei giocatori e l’apprendimento delle nuove tattiche studiate dal tecnico portoghese. Inoltre sarà il vero esordio, per i suoi tifosi, di Dybala in giallorosso, in quanto mercoledì scorso contro l’Ascoli, la partita è stata giocata a porte chiuse e senza foto o video degli highlights.

La partita Tottenham-Roma si giocherà oggi sabato 30 luglio 2022 alle ore 20:15 italiane. Lo stadio che ospiterà l’incontro è il Sammy Ofer di Tel Aviv. Andiamo adesso a scoprire dove vedere Tottenham-Roma streaming e diretta tv.

Tottenham-Roma probabili formazioni

Tottenham (3-4-3): Lloris: Spence, Romero, Dier; Davinson Sanchez, Hojbjerg, Bentancur, Sessegnon; Richarlison, Kane, Son. Allenatore Antonio Conte.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Spinazzola, Matic, Veretout, Karsdorp; Zaniolo, Paulo Dybala; Abraham.

Dove vedere Tottenham-Roma in TV

Allenatore José Mourinho.

Tottenham-Roma in tv grazie a DAZN, visibile anche sulle moderne smart tv compatibili con la app, con collegamenti pre-partita per scoprire le ultime notizie dagli spogliatoi. La telecronaca in diretta avrà inizio con il via dell’arbitro che verrà dato alle ore 20:15 italiane di sabato 30 luglio 2022. La partita non viene trasmessa in chiaro.

Dove vedere Tottenham-Roma Streaming

Tottenham-Roma streaming online gratis per gli abbonati a DAZN, su tutti i dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad scaricando la app per sistemi iOS e Android, e su pc e notebook semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

Come vedere Tottenham-Roma streaming gratis alternativa Online



Non ci sono alternative per vedere la partita Tottenham-Roma online. Rojadirecta, infatti, è ancora considerata illegale in Italia. Quando vi collegate a internet ricordatevi sempre di avere una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto l’arco della navigazione (info qui).