Ultime Notizie » Come vedere Inter Lazio Streaming » INTER LAZIO Streaming TV, dove vedere il Big Match di Serie A

Inter Lazio Streaming Gratis TV. Tutto pronto per vedere Inter Lazio oggi domenica 14 febbraio 2021 alle ore 20:45 e che si giocherà allo Stadio Giuseppe Meazza (Milano) per il 22° turno di campionato (3a giornata di ritorno). Dopo la sorprendente sconfitta del Milan a La Spezia (2-0) l’Inter ha la possibilità di scavalcare i “cugini” in vetta alla classifica. Equilibrio negli ultimi otto confronti tra Inter e Lazio al Meazza in Serie A: tre vittorie per parte e due pareggi. I nerazzurri potrebbe vincere due match casalinghi di fila in campionato contro i biancocelesti per la prima volta da gennaio 2012 (sette in quel caso). Arbitra il Signor Michael Fabbri della sezione di Ravenna. Andiamo a scoprire dove vedere Inter Lazio streaming e tv.

Giocatori da tenere d’occhio: Lautaro Martínez ha segnato cinque gol nell’arco delle ultime cinque partite ufficiali dell’Inter, ed ha segnato il gol di apertura nello scontro diretto inverso (pareggiato per 1-1). Quella partita ha visto Ciro Immobile ricevere il suo terzo cartellino rosso in Serie A (in carriera), ma ha segnato il gol decisivo per la vittoria nell’ultima partita, ed è stato il suo 14esimo gol in questa stagione in Serie A. Statistica in evidenza: nessuno degli ultimi sette scontri diretti in Serie A che hanno visto più di 0,5 gol (totali) a partita vedeva un pareggio alla fine del primo tempo.

Inter Lazio Diretta: Canale TV e dove vederla

Inter Lazio in diretta tv con Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 382 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La partita non si può vedere su Rojadirecta TV e nemmeno con TarjetaRojaOnline Gratis perchè considerate illegali in Italia.

Dove vedere Inter Lazio Streaming Gratis invece di Rojadirecta

Inter Lazio in diretta streaming per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app.

Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili.

Inter Lazio non viene trasmessa in chiaro. Quando vi collegate a internet per vedere streaming live ricordatevi sempre di avere una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto l’arco della navigazione.

Inter Lazio Streaming Live: ultime notizie formazioni



Vidal non convocato, al suo posto chance per Gagliardini. Young in vantaggio su Perisic e Darmian, in attacco dovrebbe partire Sanchez con Lukaku, inizialmente in panchina Lautaro. Pochi dubbi per Inzaghi, il principale è Radu, che è da valutare: Musacchio è pronto. Marusic in vantaggio su Fares. In attacco Immobile e Correa.

⚽ Queste le probabili formazioni di Inter Lazio

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Romelu Lukaku, Lautaro Martinez. Allenatore Conte. Squalificati: nessuno. Indisponibili: nessuno.

LAZIO (3-5-2): Reina; Musacchio, Acerbi, Hoedt; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Ciro Immobile, Correa. Allenatore Inzaghi. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Luiz Felipe, Strakosha, Radu.

Ciro Immobile della Lazio (149) è vicino a segnare 150 reti in Serie A. In caso di gol, l’attaccante classe ’90, diventerebbe il giocatore con il minor numero di presenze (245) a tagliare questo traguardo, tra quelli che hanno esordito nel torneo nell’era dei tre punti a vittoria. Romelu Lukaku dell’Inter ha trovato il gol soltanto in una delle ultime sei partite di campionato (doppietta contro il Benevento); la Lazio è la squadra contro cui il classe ’93 ha disputato più minuti in Serie A senza segnare (263).