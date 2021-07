Ultime Notizie » Calcio Serie A » Calendario Serie A Streaming, dove vedere la Presentazione e Sorteggio Stagione 2021-2022

La Lega di Serie A ha stabilito che il sorteggio del calendario del campionato 2021-2022 sarà effettuato mercoledì 14 luglio. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming da DAZN che detiene i diritti di trasmissione del massimo campionato per il triennio 2021-2024.

Partirà ad agosto la nuova stagione di Serie A: inizierà il prossimo 22 agosto e si concluderà il 22 maggio 2022.

Siamo ancora fresci del titolo di Campioni d’Europa conquistato domenica sera dalla Nazionale di Roberto Mancini, e già ci dobbiamo tuffare nel campionato di Serie A con questo appuntamento divenuto un classico dell’estate italiana del pallone, che un anno fa era saltato per questioni legate alla pandemia. Se vi ricordate, la Lega si era limitata a svelare le 38 giornate di campionato sui suoi canali social, senza alcuna cerimonia come avvenuto nelle stagioni passate.

La grande novità di quest’anno è che il girone di ritorno sarà asimmetrico rispetto all’andata, come ad esempio succede ormai da tempo in campionati come la Premier League inglese.