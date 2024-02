Dove vedere Inter-Juventus Streaming Gratis. Big match del 23° turno di Serie A stagione 2023/2024: si gioca allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro (Milano) il Derby d’Italia 2024 Inter-Juventus. I nerazzurri sono al primo posto in classifica con un punto in più e una partita in meno rispetto ai bianconeri. Entrambe le squadre hanno avuto risultati contrastanti nelle partite precedenti. Il match determinerà se ci saranno cambiamenti nella classifica o se la squadra in testa manterrà il suo vantaggio. Nell’incontro precedente, il punteggio è stato pareggiato tra Vlahovic e Lautaro Martinez.

Quando si gioca Inter-Juventus Serie A

Sarà un derby d’Italia emozionante da seguire davanti a circa 70 mila spettatori oggi domenica 4 febbraio 2024, con fischio d’inizio alle ore 20:45 italiane. Di seguito le informazioni per vedere la partita Inter-Juventus streaming gratis e diretta video live tv.

Inter-Juventus Streaming Live: ultime notizie formazioni

Il possibile schieramento dell’Inter mostra Darmian come preferito rispetto a Dumfries per la fascia destra. Nella squadra della Juventus, Rabiot e Chiesa sono pronti per giocare dopo essersi ripresi dagli infortuni, ma solo Rabiot ha la certezza di iniziare la partita come titolare. Inoltre, sembra che Yildiz abbia un vantaggio per giocare accanto a Vlahovic nella formazione d’attacco. Infine, Alcaraz è stato convocato per far parte della squadra.

⚽ Le probabili formazioni di Inter-Juventus

INTER (3-5-2): Sommer, Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. Allenatore Simone Inzaghi. A disposizione in panchina: Audero, Di Gennaro, De Vrij, Bisseck, Dumfries, Carlos Augusto, Buchanan, Asllani, Sensi, Frattesi, Klaassen, Sanchez, Arnautovic. Indisponibili: Cuadrado. Squalificati: nessuno. Diffidati: Bastoni, Inzaghi.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny, Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Yildiz, Vlahovic. Allenatore Max Allegri. A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, Rugani, Djalò, Alex Sandro, Nicolussi Caviglia, Nonge, Alcaraz, Weah, Iling Jr, Miretti, Chiesa.

: De Scilgio, Kean.: Fagioli, Milik, Pogba.: nessuno.

Arbitro: Maresca di Napoli. Guardalinee: Carbone-Giallatini. IV uomo: Doveri. VAR: Irrati. Assistente VAR: Di Paolo.

Inter-Juventus Live in TV, che canale?



Inter-Juventus diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Se non avete fatto disdetta, per vedere Inter-Juventus in tv, gli abbonati a DAZN e Sky potranno attivare Zona DAZN e godersi il match sul canale 214 del decoder di Sky. Telecronaca affidata a Pierluigi Pardo, commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Dusan Vlahovic non è mai riuscito a segnare al Giuseppe Meazza in sette partite disputate contro Inter e Milan, diventando così lo stadio in cui ha giocato più incontri senza mai andare a segno dalla sua entrata nella massima serie italiana nel 2018/2019.

Dove vedere Inter-Juventus Streaming Gratis in Italiano



Inter-Juventus streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia. A pagamento per tutti con NOW. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana. Su TuttoSport ed il Corriere dello Sport potete seguire la diretta live in tempo reale scritta con tutti gli aggiornamenti dell’ultimo minuto.