Risultati Serie A: Inter-Juve 1-1 con polemiche e rigore, Roma-Napoli 0-0

DIRETTA CALCIO – Il derby d’Italia delle 20:45 che ha chiuso la 9a giornata di Serie A, è terminato con il risultato finale di 1-1. A San Siro nerazzurri raggiunti in extremis da un calcio di rigore assegnato dal VAR e poi trasformato da Pauo Dybala all’89esimo. Un punto che colloca l’Inter di Inzaghi (espulso) a -7 dalla vetta della classifica dove si trova la coppia Napoli e Milan con 25 punti. La Juventus resta a -10 dal primo posto: ma per via degli altri risultati è riuscita a rientrare in zona Europa al sesto posto.

Paulo Dybala è il 1° giocatore della Juventus a segnare in tre match di fila contro l’Inter in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria.

Il tabellino di Inter-Juventus 1-1 (primo tempo 1-0)

Marcatori gol: 17′ Dzeko (I), 89′ rigore di Dybala (J).

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella (Dal 90′ Vecino), Brozovic, Calhanoglu (Dal 61′ Gagliardini), Perisic (Dal 72′ Dumfries); Dzeko, Lautaro Martinez (Dal 72′ Sanchez). Allenatore Simone Inzaghi.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Cuadrado (Dal 65′ Chiesa), McKennie (Dal 83′ Kaio Jorge), Locatelli (Dal 83′ Arthur), Bernardeschi (Dal 18′ Bentancur), Alex Sandro; Kulusevski (Dal 65′ Dybala), Morata. Allenatore Max Allegri.

Arbitro: Mariani di Aprilia. Ammoniti: Barella, Alex Sandro, Perisic, Chiellini. Note: all’89’ espulso Simone Inzaghi per proteste.

Anche nel Derby del Sole c’è stato un allenatore espulso: indovinate chi è? Entrambi :) Mourinho per doppia ammonizione e Spalletti per un applauso dopo il

Il tabellino di Roma-Napoli risultato finale 0-0

triplice fischio, interpretato come ironico dall’arbitro Massa. Intensa battaglia e grande spettacolo agonistico all’Olimpico, con molte occasioni da gol per entrambe le formazioni ma nessuno capace di trasformare in rete. Il Napoli condivide ora la vetta della classifica con il Milan, a quota 25 punti.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan (66′ El Shaarawy); Abraham (86′ Shomurodov). Allenatore Mourinho.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz, Zielinski (71′ Elmas); Politano (71′ Lozano), Osimhen, Insigne (82′ Mertens). Allenatore Spalletti.

Arbitro: Davide Massa della sezione di Imperia. Ammoniti: Abraham, Karsdorp, Veretout, Mancini (R), Mertens (N). Note: Espulso l’allenatore della Roma José Mourinho per proteste all’81’. Espulso l’allenatore del Napoli Luciano Spalletti dopo il fischio finale.

Le prossime partite di Juve, Napoli, Milan e Inter

Subito il prossimo turno, la 10a giornata (turno infrasettimanale) con Juve-Sassuolo, Milan-Torino, Empoli-Inter e Napoli-Bologna