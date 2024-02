Ultime Notizie » Atletico Madrid » Inter-Atletico Madrid Streaming Gratis, come vederla Stasera in TV: Diretta Champions League

Dove vedere Inter-Atletico Madrid Streaming Gratis: le due formazioni si affrontano allo stadio “Giuseppe Meazza” di San Siro (Milano) oggi martedì 20 febbraio 2024 alle ore 21 italiane per l’andata degli ottavi di finale di UEFA Champions League 2023-24.

La squadra di Inzaghi (capolista in campionato con un ampio margine sulla Juventus) sogna in grande dopo aver perso la finale della Champions l’anno scorso contro il Manchester City. L’Atletico Madrid di Simeone è un avversario ostico, ma l’Inter è pronta a sfidarlo. La partita di ritorno si giocherà a marzo. Di seguito le probabili formazioni e tutte le informazioni per vedere la partita Inter-Atletico Madrid in video streaming gratis e diretta live tv.

Lautaro Martínez ha segnato 12 gol con l’Inter in Champions League, posizionandosi dietro solo a Adriano e Julio Cruz. Ha segnato in due partite consecutive contro squadre spagnole nelle ultime partite.

Inter-Atletico Madrid Streaming Live: ultime notizie formazioni

Inzaghi deve fare a meno di Acerbi a causa di un infortunio muscolare, mentre Morata è pronto al rientro per l’Atletico Madrid. Probabili formazioni per entrambe le squadre, con Llorente che potrebbe giocare in attacco accanto a Griezmann.

⚽ Le probabili formazioni di Inter-Atletico Madrid

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Martinez. Allenatore Simone Inzaghi. A disposizione in panchina: Audero, Di Gennaro, Bisseck, Dumfries, Stankovic, Buchanan, Asllani, Frattesi, Klaassen, Carlos Augusto, Sanchez, Arnautovic.

ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Witsel, Gimenez, Hermoso; Molina, De Paul, Koke, Saul, Reinildo; Loorente, Griezmann. Allenatore Diego Pablo Simeone. A disposizione in panchina: Moldovan, Gomis, Savic, Gabriel Paulista, Barrios, Vermeeren, Lino, Riquelme, Correa, Memphis, Morata.

Arbitro: Kovacs (Romania). Guardalinee: Marinescu-Artene. IV Uomo: Fesnic. VAR: Fritz (Germania). Assistente VAR: Popa (Romania).

Antoine Griezmann ha segnato il 18% dei gol dell’Atletico Madrid in Champions League, mentre solo Lionel Messi ha una percentuale più alta per la sua squadra durante la sua esperienza al Barcellona.

Dove vedere Inter-Atletico Madrid in TV

Inter-Atletico Madrid diretta su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (252), inoltre la vedremo in chiaro su Canale 5. Fabio Caressa e Beppe Bergomi saranno i telecronisti Sky, mentre su Canale 5 telecronaca Mediaset di Riccardo Trevisani e Massimo Paganin.

L’Inter ha perso solo una partita delle ultime 13 partite di Champions League, la finale di Istanbul contro il Manchester City. La squadra di Inzaghi ha mantenuto la porta inviolata nel 62% di queste partite e ha subito solo 9 gol.

Come vedere Inter-Atletico Madrid Streaming Gratis anche dall’estero



Inter-Atletico Madrid streaming gratis sul sito e app di Mediaset Infinity e Sportmediaset. In alternativa sarà trasmessa anche su Sky GO (app gratuita per gli abbonati disponibile su pc, smartphone e tablet) e sul sito e app di NOW (portale accessibile tramite l’acquisto di specifici pacchetti). Se hai dato disdetta ricorda che la partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

L’Atletico Madrid ha vinto solo cinque partite su 18 giocando in trasferta contro squadre italiane in competizioni europee, ma ha ottenuto due vittorie nello stadio Meazza, contro il Milan nel 2010 e nel 2021.

Alternative per guardare Inter-Atletico Madrid Gratis Online in italiano

Alternative per vedere la partita Inter-Atletico Madrid non ce ne sono: potresti provare a cercare su Google o Yahoo “Rojadirecta Inter Atletico Madrid Steraming Gratis“. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming oppure HesGoal TV sono considerati illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.