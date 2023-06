Ultime Notizie » astronomia » Evento Terminator: Astronomi avvertono su preoccupante Tempesta Solare per l’inizio del 2024

SPAZIO NEWS – Gli scienziati della fisica solare Scott McIntosh e Bob Leamon hanno predetto in uno studio quello che definiscono “Evento Terminator“.Si tratta di una preoccupante tempesta solare che arriverà alla fine del 2023 o all’inizio del 2024. Il “Termination Event” è una nuova idea nella fisica solare, descritta da entrambi gli esperti in un articolo pubblicato nel dicembre 2020 sulla rivista Solar Physics che descrive l’inizio del ciclo solare 25.

Sebbene non tutti i fisici accettino l’Evento Terminator, se si sviluppa come previsto dagli scienziati nel loro studio, dovrà essere preso molto sul serio. Questo fenomeno è inteso come segue:

“Il ciclo solare 25 (SC25) è iniziato a dicembre 2019, ma il vecchio ciclo solare 24 (SC24) si è rifiutato di scomparire ed è stato mantenuto per altri 2 anni; vale a dire fino al 2021, che ha prodotto diverse macchie solari che ostruiscono gli strati superiori del sole con il suo campo magnetico in decomposizione”.

Durante questo periodo i due cicli coesistevano, SC25 faticava a liberarsi mentre il vecchio SC24 lo tratteneva. Sebbene gli scienziati sappiano che i cicli solari possono sovrapporsi, la scoperta fornita da Scott McIntosh e Bob Leamon è che questo tipo di cicli sovrapposti interagiscono e quando questo fenomeno si verifica naturalmente interferiscono tra loro, motivo per cui il “Termination Event” è la fine di l’interferenza, quando un nuovo ciclo può essere liberato dal precedente.

Rischio tsunami di plasma

L’evento Terminator che avverrà quando il Ciclo Solare 25 si libererà da SC24 raggiungerà il picco alla fine del 2023 o all’inizio del 2024. Si stima che ogni ciclo duri 11 anni, quindi la fine del Ciclo Solare 24 è vicina, ma di conseguenza la polarità del Sole cambierà e il nuovo ciclo si presenterà con maggiore intensità, quindi la stella potrebbe subire violente collisioni all’interno dei suoi campi magnetici che porterebbero a tsunami di plasma.

Come l’evento Terminator influenzerà la Terra

È stato dal 2022 che il ciclo solare 25 ha iniziato a prendere slancio, superando le previsioni ufficiali secondo la previsione alternativa emessa dal team guidato da entrambi gli scienziati. La fine dell’evento Terminator porterà a quello che i fisici solari conoscono come il ciclo di Hale; un ciclo di 22 anni di attività magnetica che copre due cicli solari di 11 anni.

Durante il ciclo di Hale, le onde magnetiche di polarità opposta si muovono dai poli del sole verso l’equatore dove si incontrano e si annullano a vicenda. Quando queste linee del campo magnetico sono circa a metà del loro viaggio, il campo magnetico della stella si inverte, corrispondente al tempo approssimativo del massimo solare. Il ciclo di Hale è completo quando il campo magnetico ritorna al suo stato originale dopo due cicli solari.

Per noi sulla Terra, la fine dell’evento Terminator significa che vivremo un periodo di manifestazioni aurorali solari più frequenti e intense, ma anche eventi meteorologici spaziali più intensi che possono creare problemi nell’orbita terrestre.

Le aurore sono prodotte dalle interazioni tra il flusso di materiale proveniente dal sole e il campo magnetico terrestre; tuttavia, reazioni simili prodotte da questi incredibili spettacoli di luce naturale addensano l’atmosfera residua del pianeta ad alta quota dove orbitano i satelliti. Ciò porta a una maggiore resistenza che può farli cadere fuori dall’orbita.

Effetti di una tempesta geomagnetica

Ad esempio, nel febbraio 2022, SpaceX ha perso un lotto di 40 nuovi satelliti Starlink dopo averli lanciati in quella che i meteorologi consideravano una lieve tempesta solare (tempesta geomagnetica). Quando si verifica un evento Terminator, possono verificarsi tempeste solari preoccupanti e pericolose, quindi sebbene inizieranno all’inizio del 2024, gli effetti più potenti si verificherebbero tra il 2025 e il 2026.