Ultime Notizie » astronomia » Strana e gigantesca Tempesta Solare: potrebbe causare una Catastrofe?

Un astronomo dilettante, usando un telescopio, ha scoperto una straordinaria tempesta solare grande quanto quattro intere Terre. Il video, registrato il 2 giugno dal fotografo astronomico amatoriale Chuck Ayoub, mostra la nuvola di plasma solare che si muove a malapena durante il periodo di un’ora, forse trattenuta dal campo magnetico del sole. Questo è insolito, dice Ayoub, poiché afferma che nella sua esperienza, le tempeste solari si muovono molto più di quanto appaiano.

“Non me lo aspettavo quando ho fotografato il sole”, ha detto Ayoub nel suo post. “Ho puntato il mio telescopio verso questa insolita tempesta solare ieri [2 giugno]. Una battaglia in corso tra i mutevoli campi magnetici del sole ha fatto sì che questa tempesta di plasma si alzi e appaia quasi bloccata sul posto, incapace di muoversi”.

Le tempeste solari sono grandi eruzioni di radiazione elettromagnetica dalla superficie del Sole. Si verificano in aree attive del Sole dove i campi magnetici sono particolarmente forti e possono variare dai brillamenti solari, che emettono solo luce e altre radiazioni elettromagnetiche, alle espulsioni di massa coronale (CME), che comportano il rilascio significativo di plasma dall’esterno del Sole.

Elettroni, protoni e nuclei pesanti nella corona vengono riscaldati a decine di milioni di gradi e accelerati vicino alla velocità della luce lungo le linee del campo magnetico solare più velocemente di quanto possa fluire il Sole. vento solare, lanciato dalla superficie del sole. Tuttavia, non è chiaro il motivo per cui la tempesta registrata nel video di Ayoub sia così statica.

L’attività del nostro sole segue cicli di 11 anni, durante i quali la frequenza delle tempeste solari varia notevolmente. L’ultimo minimo solare è stato a dicembre 2019, il che significa che il sole si sta svegliando.

Il ciclo solare 25, in cui ci troviamo attualmente, sta superando le aspettative. L’ultimo grafico di progressione della National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) mostra che il sole è molto in anticipo sul previsto nel raggiungere il massimo solare.

Secondo il portale meteorologico SpaceWeather.

com, il numero di macchie solari a maggio è stato il più alto in quasi otto anni. È anche sulla buona strada per superare Solar Cycle 24.

Un numero maggiore di tempeste solari durante il massimo solare può aumentare il rischio che rappresenta per la Terra. Pochissime CME producono plasma o radiazioni elettromagnetiche ad alta energia dirette direttamente sulla Terra. Tuttavia, quando le particelle solari di basso livello colpiscono la magnetosfera terrestre, uno strato del campo magnetico che circonda la Terra, le vediamo sotto forma di aurore, note anche come aurore boreali e meridionali.

Un’esplosione di emissione solare ad alta energia diretta direttamente sulla Terra potrebbe devastare la nostra rete elettrica.

“Le CME possono causare tempeste geomagnetiche raggiungendo l’ambiente vicino alla Terra”, ha affermato su LiveScience Stephanie Yardley, esperta di meteorologia spaziale presso l’University College di Londra. “Questi producono correnti indotte dal suolo che degradano le reti elettriche e possono anche influenzare la precisione dei sistemi di navigazione satellitare GPS e GNSS. La probabilità che qualcosa su questa scala si verifichi è stimata tra lo 0,46 e l’1,88 percento”.

Un’altra “coincidenza”?

L’anno scorso, gli scienziati si sono riuniti in una conferenza chiamata SIGCOMM 2021 per avvertire che una tempesta solare potrebbe danneggiare in modo significativo Internet globale a causa della nuvola di particelle solari magnetizzate in rapido movimento.

Gli effetti di una prolungata interruzione della connettività globale su quella scala interesserebbero quasi tutti i settori e le persone sulla Terra. E, ancora, un anno dopo l’attività solare è fuori controllo. Speriamo di non tornare all’età della pietra… Anche se forse è l’opzione migliore per un mondo in declino.