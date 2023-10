Ultime Notizie » Google Pixel Watch » Google Pixel Watch 2: caratteristiche, prezzo e disponibilità

Il Google Pixel Watch 2 è arrivato con una serie di caratteristiche che lo pongono come un forte contendente nel saturato mercato degli smartwatch. Ma cosa lo rende speciale? Ecco 10 aspetti che devi conoscere.

1 – Prestazioni e batteria

Il Pixel Watch 2 è dotato di un nuovo processore quad-core e un co-processore a basso consumo energetico. Ciò si traduce in prestazioni più fluide e una batteria che dura tutto il giorno, anche con lo schermo sempre acceso. La ricarica rapida consente all’orologio di raggiungere il 50% di carica in soli 30 minuti (45 minuti all’80%).

2 – Design sostenibile

Il design dell’orologio non è solo estetico ma anche sostenibile. È realizzato al 100% in alluminio riciclato, rendendolo il 10% più leggero rispetto al suo predecessore. La corona è stata ridisegnata per facilitare la navigazione.

3 – Salute e benessere

L’orologio incorpora tre nuovi sensori che offrono un monitoraggio più preciso della salute. Il nuovo sensore di frequenza cardiaca è fino al 40% più preciso durante le attività intense. Include anche un sensore di attività elettrodermica (cEDA) che rileva segni di stress.

4 – Funzioni di sicurezza

Per quanto riguarda la sicurezza, il Pixel Watch 2 offre rilevamento delle cadute e SOS di emergenza. Include anche funzioni proattive come l’identificazione medica e il controllo di sicurezza, che consentono agli utenti di condividere la propria posizione con i contatti di emergenza.

5 – Software e applicazioni

L’orologio funziona con Wear OS 4, il che consente una maggiore personalizzazione e facilità d’uso. Le nuove applicazioni di Gmail e Calendario consentono di gestire eventi e e-mail direttamente dal polso.

6 – Compatibilità e sincronizzazione

Il Pixel Watch 2 si integra facilmente con altri dispositivi Pixel e con l’applicazione Fitbit. Ciò consente una visione più completa della salute e del benessere dell’utente.

7 – Prezzo e disponibilità

L’orologio ha un prezzo di 349 euro per la versione Bluetooth/Wi-Fi e 399 euro per la 4G LTE. Sarà disponibile in 30 paesi a partire dal 12 ottobre.

8 – Accessori e personalizzazione

Il Pixel Watch 2 offre una varietà di cinturini intercambiabili per diverse occasioni, dal allenamento alle uscite serali.

9 – Confronto con il modello precedente

Il Google Pixel Watch 2 è dotato di una cassa in acciaio inossidabile, che gli conferisce robustezza e attrattiva estetica superiori al modello precedente, che aveva una cassa in alluminio. Questo cambio di materiale migliora non solo la durata dell’orologio, ma lo rende anche una scelta più versatile per coloro che cercano un accessorio di moda oltre che un dispositivo funzionale.

Lo schermo del Pixel Watch 2 ha anche ricevuto un significativo miglioramento. Anche se entrambi i modelli hanno uno schermo AMOLED personalizzato con colore DCI-P3, il nuovo orologio ha il Corning Gorilla Glass 5, rendendolo più resistente ai graffi e ai danni accidentali. Questo è particolarmente utile per coloro che conducono uno stile di vita attivo e hanno bisogno di un dispositivo che possa resistere all’usura quotidiana.

Nel campo della salute e del benessere, il Pixel Watch 2 supera il suo predecessore in diversi ambiti chiave. Entrambi gli orologi offrono un monitoraggio avanzato della frequenza cardiaca e notifiche di ritmo cardiaco irregolare. Tuttavia, il Pixel Watch 2 va oltre incorporando sensori elettrici compatibili con un’applicazione ECG per la rilevazione della fibrillazione atriale (AFib). Inoltre, il nuovo modello include un sensore di temperatura della pelle, consentendo un monitoraggio più completo della salute dell’utente.

La connettività è un altro ambito in cui il Pixel Watch 2 brilla.

Anche se entrambi i modelli offrono un’opzione 4G LTE, il nuovo orologio consente anche chiamate LTE e Bluetooth, migliorando la versatilità del dispositivo quando si tratta di rimanere connessi. Le notifiche di chiamate, messaggi di testo e applicazioni vengono gestite in modo più efficiente, rendendo il Pixel Watch 2 uno strumento di produttività più efficace.

Infine, ma non meno importante, il Pixel Watch 2 viene fornito con una serie di applicazioni e servizi Google integrati, come Google Assistant, Google Wallet e Google Maps. Queste funzioni, sebbene presenti nel modello precedente, sono state ottimizzate per offrire un’esperienza utente più fluida ed efficiente.

10 – Tutti i suoi sensori

Bussola (Compass) – Utilità: Aiuta nella navigazione e determinazione della direzione. È particolarmente utile per attività all’aperto come l’escursionismo e l’orientamento geografico.

Altimetro – Utilità: Misura l’altitudine, che è utile per attività come l’escursionismo, l’alpinismo e il monitoraggio delle prestazioni negli sport di resistenza.

Sensori rossi e infrarossi per il monitoraggio della saturazione di ossigeno (SpO2): Questi sensori consentono il monitoraggio dei livelli di ossigeno nel sangue, che è cruciale per valutare la salute polmonare e cardiovascolare.

Sensori elettrici multiuso compatibili con l’applicazione ECG: Questi sensori consentono la realizzazione di elettrocardiogrammi (ECG) per rilevare irregolarità nel ritmo cardiaco, come la fibrillazione atriale.

Sensore ottico del ritmo cardiaco a più vie: Monitora continuamente la frequenza cardiaca, che è utile sia per l’esercizio fisico che per il monitoraggio generale della salute.

Accelerometro a 3 assi: Rileva il movimento e l’orientamento del dispositivo, che è utile per il monitoraggio dell’attività fisica e altre applicazioni legate al movimento.

Giroscopio: Misura la rotazione e l’orientamento, migliorando la precisione nelle applicazioni di navigazione e nei giochi.

Sensore di luce ambientale: Regola automaticamente la luminosità dello schermo in base alle condizioni di illuminazione, migliorando la leggibilità e risparmiando batteria.

Sensore elettrico per misurare la conduttanza della pelle (cEDA): Questo sensore viene utilizzato per il monitoraggio della risposta del corpo allo stress, che può essere utile per la gestione del benessere emotivo. Sensore di temperatura della pelle: Consente il monitoraggio della temperatura corporea, che può essere un indicatore di vari stati di salute o malattia.

Barometro: misura la pressione atmosferica, che può essere utile per prevedere i cambiamenti meteorologici e per le attività all’aperto.

Magnetometro: rileva i campi magnetici, che possono essere utili per applicazioni di navigazione e per determinare l’orientamento del dispositivo rispetto al campo magnetico terrestre.

Ciascuno di questi sensori contribuisce a rendere Google Pixel Watch 2 un dispositivo altamente versatile e funzionale, capace di adattarsi ad un’ampia gamma di esigenze e stili di vita.

Maggiori informazioni nel Google Store.